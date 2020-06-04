美國禁中國客機入境　外交部：冀美方不要為解決問題製造障礙

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下，美國交通部在當地時間周三（3日）宣布，美國將自6月16日起禁止中國航空公司的客運航班飛往美國。據報美國此舉是想向中國施壓，要求中國允許美國航空公司恢復在華航班。 對此，中國外交部發言人趙立堅周四（4日）回應稱，中國民航局同美國運輸部一直就兩國航班安排保持著密切溝通。本來雙方已經取得一些進展，中方也已經宣布了有關政策調整，希望美方不要為雙方解決問題製造障礙。

民航局發通知批准更多外國航空公司恢復飛往中國的客運航線。（中新社）

趙立堅表示，美國運輸部宣布自6月16日起不批准中方空運企業赴美定期客運航班，對此中方感到十分遺憾。中國民航局正在與美國運輸部嚴正交涉。

美國禁令出台後，中國民航局於周四發布調整國際客運航的通知，並提到要在風險可控並具備接收保障能力的前提下，可適度增加部分具備條件國家的航班增幅。

此外，民航局亦宣布自下周一起會有航班獎勵和「熔斷」措施。航空公司同一航線航班，入境後病毒檢測結果為陽性的旅客人數連續三星期為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周一班，最多達到每周兩班；相反，病毒檢測結果為陽性的旅客人數達到5人，則暫停該航線運行一星期，達到10人更會暫停四星期。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線，並且航空公司要待期限結束後方可恢復每周一班航班計劃。

至於中方發布了調整國際客運航班的通知之後，美方航空公司是否可以據此提交復航申請，趙立堅表示，據他了解，中國民航局同美國運輸部一直就兩國航班安排保持著密切溝通。本來雙方已經取得一些進展，中方也已經宣布了有關政策調整，希望美方不要為雙方解決問題製造障礙。

爭拗始於美方航空公司未能在中國復飛

據《紐約時報》報道，這次爭拗始於3月26日，當時中國航空監管部門決定限制外國航空公司的航班至每周一個航班，但三間美方航空公司都因為疫情而要停止來往中美的航班，結果中國政府便有效地禁止美方航空公司的航班來往中美，而中國航空公司則仍有航班可以飛到美國城市。

報道稱，達美航空（Delta Air Lines）與聯合航空（United Airlines）均希望在這個月恢復前往中國的航班。兩間公司都曾向中國民航局提出上訴，但均未取得回應。在5月14日，美國交通部也曾透過電話要求中方官員為美方航空公司開綠燈。

（綜合報道）