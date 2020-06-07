【新冠肺炎】衛健委主任馬曉偉：中國政府沒有任何疫情延誤和隱瞞

備受爭議的中國衛健委主任馬曉偉在6月7日的一次官方活動，公開回應外界對於中國隱瞞新冠肺炎（COVID-19）疫情的指責。

當天，馬曉偉出席中國國務院新聞辦公室《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書發佈會並否認道，外媒有關中國在疫情初期對病毒和疫情的隱瞞使得病毒在全世界擴散的報道，「嚴重違背事實，事實是中國政府沒有任何延誤和隱瞞，而是在第一時間向國際社會通報了病毒數據和相關疫情，為全世界的防控工作作出了重要的貢獻」。

6月7日，國務院新聞辦公室發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟（左三），科學技術部部長王志剛（右三），國家衛生健康委主任馬曉偉（左二），外交部副部長馬朝旭（右二），中國工程院院士、中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰（右一）出席新聞發佈會。（中新社）

馬曉偉聲稱， 新冠病毒出現後「存在着大量的未知」，所以有一個證據的逐漸積累，認識的不斷深化，更多地掌握新型冠狀病毒特性的過程。事實上，中國方面8天時間確定病原體，16天研發成功檢測試劑盒，第一時間向世界衛生組織和有關國家通報疫情，第一時間分享新冠病毒基因序列，第一時間開展疫情的國際防控。

6月7日中國官方發佈《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。在這份全文約3.7萬字的白皮書中，中國政府將中國抗疫過程分為五個階段，其中第一階段從2019年12月27日至2020年1月19日。在該白皮書提供的時間線中， 中國國家衛健委在2019年12月31日凌晨即派出工作組、專家組趕赴武漢市，這距離2019年12月27日湖北省中西醫結合醫院向武漢市江漢區疾控中心報吿不明原因肺炎病例僅4天。

此後，中國國家衛健委頻繁與美國和世界衛生組織聯繫，但是直到1月14日，國家衛生健康委召開全國電視電話會議，仍然認為「新冠病毒導致的新發傳染病存在很大不確定性，人與人之間的傳播能力和傳播方式仍需要深入研究，不排除疫情進一步擴散蔓延的可能性」。

早前，外界普遍質疑中國的疫情防控體系存在漏洞，地方政府刻意壓制疫情，導致新冠疫情在武漢宣布封城時幾乎失控。對於政府瞞報與否，為何自1月6日開始到17日，武漢新冠肺炎12天未報吿一例新增病例，並在較長時間內一直強調「未發現明確的人傳人的證據」，湖北和武漢官員曾公開反駁瞞報。

近期，中國工程院院士、廣州醫科大學呼吸內科教授鍾南山在接受媒體採訪時亦表示，中國用事實證明疫情相關信息的公布是「及時、公開、透明的」，又表示境外一些政客和媒體指責「中國刻意瞞報疫情」是「毫無依據的」。