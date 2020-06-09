【快評】央視加入「大混戰」　地攤經濟為何突遭圍攻

在北京市委機關報《北京日報》公開表態抵制地攤經濟引發人們對中南海權威的質疑後，中國大陸中央級媒體紛紛加入這場輿論「混戰」。從6月7日開始，央視亦表態支持一線城市不發展地攤經濟。至此，至少已有《北京日報》《人民日報》和央視三家重量級官媒對地攤經濟「潑涼水」，與新華社6月4日捧紅地攤經濟的「成都地攤經濟觀察系列」大異其趣，透露上層風向驟變。

6月7日央視署名「秦川」的熱評《「地攤經濟」不能一哄而起》率先代表央視加入這場大辯論。該文稱，「地攤經濟」在一些地方熱鬧起來，這固然有其生存發展的價值，但並非包治百病的靈丹妙藥。不同的城市有不同的定位，也有不同的發展階段，一旦脱離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，「蠶食」來之不易的治理成果。

作者並警吿說，「地攤經濟」如果一哄而起，各個城市多年積累的精細化管理成效就會功虧一簣，「簡單的一哄而起，必然導致一鬨而散」。

話音未落，央視財經亦隨即在6月8日的評論文章《一線城市不宜推行「地攤經濟」》中開宗明義表示，「我們認為，在我國的一線城市，不宜推行『地攤經濟』」，並以帶有強烈感情色彩的感歎號作結。

理由為何？《一線城市不宜推行「地攤經濟」》與稍早前率先扛起反「地攤經濟」的《北京日報》思路如出一轍。《北京日報》在《地攤經濟不適合北京》中列出的理由包括「北京是國家首都，北京形象代表首都形象、國家形象……」，而央視財經的理由則是，「中國的一線城市，都是全球意義上的特大型城市……是中國經濟對標全球發達經濟體、實現經濟社會發展戰略目標的主要抓手……」，所以，「簡單化一哄而起地讓『地攤經濟』在一線城市野蠻生長，看似能解一時之急，但如果此風猛吹，後患無窮」。

當然，作為中央級的財經媒體，央視財經還是試圖從經濟視角來論證一線城市「地攤經濟」的不合理性的。文章稱，「地攤經濟」如果在一線城市重新蔓延，等於一夜回到幾十年前，「違背市場在資源配置中所起的基礎性作用，必然造成資源和要素配置效率低下、資源錯配，從而給宏觀經濟發出錯誤信號」。

然而，事實當真如此嗎？須知，其一，當今中國經濟活動雖是以市場經濟規律為基礎運作邏輯，但是從來不缺乏政府的干預，所以以城市資源配置的市場化去否定「地攤經濟」的存在本身就是一個否定中國政府存在市場干預行為的偽命題。

其二，「地攤經濟」違背市場規律了嗎？恰恰相反，事實上像所有市場經濟活動一樣，「地攤經濟」也有自己成本和營收核算，也有自己的服務人群及其消費習慣研究，正如人們所說，這種「微創業」並不比其他任何經濟形式更缺乏市場經濟運行規律的約束。

其三，「地攤經濟」的存廢與城市管理公共服務成本、城市居民生活成本（當然包括便利化程度）存在着更宏觀的市場經濟活動聯繫，遠不僅僅是隻要高精尖不要柴米鹽的關係。對於一個龐大經濟體來說，一般意義上的城市既不是純生產型的，也不是純消費型的，而是複合的立體的「大市場」。在這一「大市場」中，每個人不論財富多寡、「產出貢獻」多寡，都能找到其應有的地位。這才是最完美最有效且生機盎然的經濟形式。

如果我們把這一邏輯放大到全國，甚至全球，就會看得更清楚。一個城市如同一個國家、一個星球，高低端產業的分工是必然，各行業從業者也是不可或缺的，彼此之間可能有投入產出比的差異，但是對於整體來說，因為人類的需求是多元化、多層次的，你不能說要A就徹底拒絕B。這才是不可能且違背市場規律的。

所以，歸根結底，拒絕地攤經濟根本就不是一個市場選擇的問題，如果是那就不需要政府出面了。恰恰相反，這本身就是個城市現代化治理能力的問題，而現在多數政府正在做的便是因噎廢食，而非這些中央級媒體所鼓吹的「繡花功夫」，畢竟一禁了之是最不需要「繡功」的。