傳收受原恒豐銀行董事長千萬撤稿費　《華夏時報》撤回負面報道

日前，山東省恒豐銀行原董事長蔡國華涉103億元人民幣大案開審。6月9日，《財經》雜誌官方微博發佈名為《蔡國華腐敗大案開審：涉案103億，北京、上海、香港多地擁有天價別墅》的報道，詳述蔡國華如何濫用職權貪腐斂財。 報道提到，蔡國華幾年前曾向《華夏時報》總編輯呂平波支付撤稿費一千萬元人民幣，撤回有關他的負面報道。

報道稱，2016年至2017年，蔡國華為雲南實力控股集團有限公司在恒豐銀行貸款提供幫助。2016年5月至7月，《華夏時報》兩次刊登蔡國華私分巨額公款等負面報道。

山東省恒豐銀行原董事長蔡國華。（網絡圖片）

此後，根據蔡國華要求，雲南實力董事長彭宇興向《華夏時報》總編輯呂平波支付撤稿費一千萬元人民幣，後該報出具撤稿公函。

網上流傳着這份「致媒體同仁」的撤稿公函顯示，「經核實，相關報道與事實嚴重不符，為避免誤導輿論，特吿知進行撤稿。」公函蓋有華夏時報社的印章，落款時間為2016年7月11日。

網傳的撤稿公函。（微博）

據瞭解，《華夏時報》是中央級主流財經媒體，由中國殘疾人聯合會主管主辦，並由中國著名財經評論家水皮擔任社長兼總編輯。

水皮原名呂平波，1964年出生於蘇州，畢業於中國社會科學院研究生院新聞系，1989年創辦中華工商時報，是中國央視電視台和北京電視台特約評論員。

《華夏時報》總編輯呂平波。（微博）

有大批網民在呂平波的微博留言質問「撤稿費」一事，但他未回應。

不過，《財經》稿件發布後不久，就更新了報道，刪去了《華夏時報》及呂平波的名字，以「某報」代之。