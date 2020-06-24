政法系統人事調整　廣東副省長張虎履新省委政法委書記

中共政法系統新一輪人事調整正在進行。日前，廣東副省長張虎履新廣東省委委員、常委；省委政法委委員、書記。

6月23日，廣東省十三屆人大常委會第二十一次會議，決定接受張虎辭去廣東副省長職務。同時，中央批准任命張虎為廣東省委委員、常委；省政法委委員、書記。

廣東省政法委委員、書記張虎。（網絡圖片）

此前，廣東省委政法委書記為何忠友，2019年12月，他已調任海南省委常委、海口市委書記。

資料顯示，張虎1967年1月生，山東汶上人。1991年畢業後，張虎便一直在廣東工作。2017年，張虎出任廣東省政府副秘書長、辦公廳主任。2018年3月，他出任廣東省政府秘書長，2019年3月任廣東省副省長，至今次辭任。

在6月23日下午，廣東省十三屆人大常委會第二十一次會議還經表決通過，免去劉小濤的廣東省政府秘書長職務，決定任命葉牛平為廣東省政府秘書長。

張虎在升任廣東省副省長後，2019年5月劉小濤任廣東省政府秘書長。今年4月劉小濤已跨省履新，任浙江副省長。

近期中國國內的政治變動、尤其是近期政法系統新一輪的人事調整進行，引發了外界關注。

此前6月16日，國務院任免國家工作人員，公安部副部長孟慶豐被免，而2個月前，另一位副部孫力軍落馬，隨後司法部部長傅政華去職、赴任全國政協社會和法制委員會副主任。在此期間，曾任中共中央政法委辦公室主任的鄧恢林在重慶市公安局局長一職被查。

6月18日，司法部黨組成員、政治部主任馮力軍因病去世，也引起了廣泛關注。

分析指，一段時間之內，中共政法系統密集的人事變動讓輿論在反腐與常規到齡退居二線之外作出更多猜測。公安部部長趙克志在通報孫力軍落馬會議上提到「肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響」，鄧恢林落馬後，當年曾捲入薄（熙來）王（立軍）重慶黑打內幕的中國律師李莊在微博暗示鄧落馬原因；而傅政華在中國新一輪機構改革後從公安部調到司法部及至今日卸職，也可以看到中共十九大後中國公安部領導層的全面更迭。這些都似有若無地透露出中共政法改革的背影。