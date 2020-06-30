【新冠肺炎】研究：深靜脈血栓的廣泛形成或是危重症患者死亡原因

新冠肺炎（COVID-19）重症患者病死率高的原因尚不完全清楚。武漢大學中南醫院通過對48例在重症病房治療的患者進行下肢深靜脈血栓的篩查和臨床研究，發現深靜脈血栓的廣泛形成可能是危重症患者死亡或者預後不佳的重要原因，該成果近日也在全球心血管頂級雜誌《循環》（Circulation）上在線發表。

武漢大學中南醫院脊柱與骨腫瘤外科蔡林教授課題組分析研究了48例新冠肺炎危重患者，除1名患者有抗凝禁忌症外，所有患者均接受了每日一次皮下低分子肝素注射的常規抗凝治療。

關於新冠肺炎重症患者的相關研究備受外界關注。圖為2020年6月16日，在北京地壇醫院隔離病房內，護士幫助患者進行手部消殺。（新華社）

但即便在藥物血栓預防的條件下，仍然有41例患者（佔比85.4%）被檢測到有下肢深靜脈血栓，其中36例（75%）位於遠端靜脈，5例（10.4%）位於近端靜脈。所有患者均表現出異常的炎症指標水平。在接受機械通氣的29例患者中，有18例進行了氣管插管治療。

報道指，嚴重感染和炎症可能是重症新冠肺炎患者深靜脈血栓發生的重要因素。此外，臥床制動，機械通氣和靜脈置管等可能都是導致重症新冠肺炎患者血栓形成的高風險因素。

據悉，武漢大學中南醫院是此次抗擊新冠肺炎疫情中湖北省唯一一家「1+3」模式收治新冠肺炎患者的定點醫院。

（武漢大學官網）