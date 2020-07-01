涉非法運送彈藥被扣留9個月　中國釋放聯邦快遞美籍機師

因涉嫌走私武器和彈藥，美國聯邦快遞機師霍恩（Todd A.Hohn）在2019年9月被中國警方拘捕。最新消息，霍恩日前已被釋放並離開中國。

霍恩當時作為聯邦快遞貨機的副機長，駕駛聯邦快遞的貨機從廣州入境。（VCG）

《路透社》6月30日報道，霍恩已於6月27日離開廣州，和他的家人團聚；經過長時間的法律程序之後，他最終被釋放。

2019年9月，霍恩在中國機場部門被檢查出行李中有一盒常用於低功率氣槍的非金屬彈丸。隨即，中國有關部門以走私彈藥罪對他進行調查。但中國當局一直沒有對霍恩提出正式起訴，而是在拘留他不久之後就准許他取保釋放。過去9個月來，他一直不被准許離開中國。

目前，聯邦快遞沒有對要求置評的請求立即做出回應；美國駐中國大使館則表示知曉霍恩被釋放一事件，但沒有更多的評論。

對於霍恩被拘，中國外交部發言人當時表示，「根據我們從有關方面得到的信息，9月12日上午，廣州白雲機場海關在一美籍出境旅客的行李中查獲疑似氣槍彈一盒，共681發。經查，該旅客為聯邦快遞的飛行員。9月11日，他曾作為聯邦快遞貨機的副機長，駕駛聯邦快遞的貨機從廣州入境，12日擬乘坐航班由廣州離境前往香港。廣州白雲機場海關以涉嫌走私武器彈藥罪，已對該名旅客採取拘傳、取保候審的強制措施。9月13日，中方已經向美國駐廣州總領館進行了領事通報，目前此案正在進一步偵辦當中。」