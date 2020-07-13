美使館發Tweet配圖「中國奴隸勞工製造」　外交部斥詆譭無下限

美國駐華使領館推特（Twitter）賬號近日發文並配圖指，「中國製造的很多產品由奴隸勞工製造。」對此，中方給予回應。

在7月13日的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩回答相關提問時指，這應該首先是美國國務院發言人發的推特，美國駐華使館也轉推了。「如此一個粗製濫造、特別低劣、不值一駁的謊言，他們居然可以堂而皇之地拿來污衊、詆譭中國，實在是令人不恥。」她說。

美國駐華使領館此前在推特上指責中國，引發輿論熱議。（Twitter@USA_China_Talk）

華春瑩說，「我們堅決反對他們以這樣低劣的謊言來污名化、來污衊、攻擊中國。我想他們這樣的惡劣行徑應該遭到大家強烈的譴責和追究，這也再次證明美國一些人現在為了詆譭和攻擊中國已經到了沒有任何下限的地步。」她還表示，希望美國政客保護好美國國內的人權問題。

此前，美國駐華使領館的推特賬號（@USA_China_Talk）轉發並翻譯的一條推特稱，「中國製造的很多產品由奴隸勞工製造。每個工商企業都應清理其供應鏈，以確保它沒有從中國共產黨在新疆對維吾爾人的人權侵犯中獲利。」

這條推特使用的一張配圖顯示，一塊布料上的標識寫有「中國奴隸勞工製造」8個中國漢字。

該賬號所轉發的是美國國務院發言人奧塔格斯(Morgan Ortagus)在7月6日所發的一條英文推特。奧塔格斯的推特使用的配圖與美國駐華使領館的配圖近乎完全相同，不過標識上則是英文版的「MADE BY SALVE LABOR IN CHINA」。

這一推文迅速引發中國輿論關注。有分析稱， 圖片所展示的信息是那塊布料標識上就有「中國奴隸勞工製造」的中英文字樣，但是這種現實可能性幾乎為零。

還有分析稱，兩張圖片中的手指姿勢完全相同，只有字體有中英文差異，幾乎可以肯定至少其中一張圖片的文字是後期使用工具人為添加上去的。因此中國網友稱該推文內容為「造謠」。