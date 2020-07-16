葡萄牙70隻綿羊發現癢病　中國海關禁止從葡萄牙輸入羊及相關產品

中國海關總署及農業農村部近日發布關於防止葡萄牙的癢病傳入的公告，要求禁止直接或間接從葡萄牙輸入羊及其相關產品。

公告稱，世界動物衛生組織（OIE）7月9日公布葡萄牙瓜達區（Guarda）發生癢病，涉及70只綿羊。為保護中國畜牧業安全，防止疫情傳入，根據有關法律法規的規定，禁止直接或間接從葡萄牙輸入羊及其相關產品，同時禁止寄遞或攜帶來自葡萄牙的羊及其產品。一經發現，一律作退回或銷毀處理。

此外，進境船舶、航空器、公路車輛和鐵路列車等運輸工具上，如發現有來自葡萄牙的羊及其產品，一律作封存處理，且在中國境內停留或者運行期間，未經海關許可，不得啟封動用。其廢棄物、泔水等，一律在海關的監督下作無害化處理，不得擅自拋棄。對邊防等部門截獲的非法入境的來自葡萄牙的羊及其產品，一律在海關的監督下作銷毀處理。

患有羊搔癢症的母羊體重減輕和駝背的外觀。（網上圖片）

據介紹，癢病（scrapie）也叫羊搔癢症、震顫病、搖擺病，是由一種特殊的傳染因子侵害中樞神經系統引起的綿羊和山羊的慢性致死性疫病。該病以劇癢、共濟失調和高致死率為特徵。受到感染的羊，會不停的摩擦石頭、樹或籬笆來抓癢。羊群一旦感染癢病，很難根除。首次發生癢病的地區，發病率為5%～20%或高一些，病死率極高，幾乎100%。

（中國海關總署）