美擬禁止中共黨員赴美　胡錫進：特朗普等把美國搞得像個邪教國家

美國《紐約時報》報道指，特朗普政府正在考慮全面禁止中共黨員及其家屬赴美旅行，擬議中的總統公告還可能授權美國政府撤銷在美中共黨員及其家屬的簽證。 對此，官媒《環球時報》主編胡錫進7月16日發文表示，這是迄今為止華盛頓最為瘋狂的對華政策設想。他還表示，特朗普等人為了選舉，煽動美國社會對中國的仇恨，把美國搞得像一個邪教國家。

胡錫進7月16日在微博發文稱，禁止所有中共黨員和家屬赴美旅行需要美國開展一場難以置信的社會運動，而不僅僅是國家機構的簡單操作，很多人首先想到的是，特朗普政府突然放這個風的一大目的是為自己助選。

胡錫進認為，特朗普要展示對中國的空前強硬，進一步煽動美國社會對中國的仇恨，把美國的全部問題都歸咎在中國以及中國共產黨身上，他們試圖在美國人對中國的咬牙切齒中實現勝選連任。

胡錫進說，特朗普等試圖在美國人對中國的咬牙切齒中實現勝選連任。（網絡圖片）

胡錫進說，特朗普等人把美國搞得像一個邪教國家，詛咒中國被當成了那個國家走出困境的最大寶典。他說，人如果中了邪，那麼再怪的招都可能使出來，華盛頓現在做事已經沒有了全球化時代的基本邏輯，所以美國是否會把禁止中共黨員赴美旅行的瘋狂想法付諸實施，或者將其部分政策化，還真不好說。

他指，華盛頓「正在對中美關係進行針對世界和平犯罪級別的破壞」，將人類的21世紀推向巨大不確定性中，這一切的發生出乎了所有人的想象。他稱，中國需要接受美國對華態度已經根本性轉變的現實，不要再抱幻想：「我們需要制定堅定理性的計劃，穩住陣腳，恰當應對，與美國開展未來幾十年的戰略大周旋。」

胡錫進表示，這種大周旋將給今天年輕人的人生環境打下烙印，他們更有力量，有更多中國人集體的智慧積累，他們將承擔扛起中國崛起最關鍵一段的使命。他稱，年輕人需要創造種種類似在美國被新冠肺炎疫情吞沒時中國卻能將新增病例清零的奇跡來，不斷強化中國開展長期競爭的耐力和張力，實現在美國圍堵情況下的對外開放，將中國的對外學習與保持自信融為一體。他們還需要解決如何團結絕大多數國家、讓中國的體制被西方更多人理解、讓中國民間的愛國主義與其他國家的愛國主義彼此友好兼容等各種問題。