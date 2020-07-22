內地網信部門二季度約談逾千網站　整改涉政治及低俗內容

據央視今日（22日）報道，2020年第二季度，全國網信系統依法查處網上各類違法違規行為，累計約談1009個網站，對1100站給予警告，暫停281站更新，對2686個違法網站取消許可／備案或關閉，將1226件相關案件線索移送司法機關；有關網站平台依據用戶服務協議關閉各類違法違規帳號群組3.1萬個。

內地直播平台不時有色情內容。（資料圖片）

報道指，針對網絡直播平台存在履行主體責任不力、傳播低俗庸俗內容等問題，北京、浙江、廣東等地網信辦依法約談「花椒直播」、「西瓜視頻」、「歡樂直播」、「瘋狂直播」、「虎牙直播」等平台相關負責人，責令其限期整改，整改期間暫停新用戶註冊或暫停問題欄目更新，並對「虎牙直播」予以罰款的行政處罰。

關閉多個涉政治網站及帳號

報道指出，各級網信部門會同有關部門嚴厲查處各類危害國家安全的信息和行為，依法關停「銅陵在線」「閱覽天下」「星志網」等一批傳播各類涉政有害信息的違法網站；相關網站平台依據用戶服務協議關閉「沈馮澤輝」、「羊家河健身教練」、「核平日記」、「墨柿國譚」等一批違法帳號。

身在美國的沈馮澤輝曾多次在微博評論時事，並指責、辱罵網民。（網上圖片）

值得一提是，被關閉的微博帳號之一「@沈馮澤輝」認證為「海軍游泳隊隊員」，所在地為美國亞利桑那州。過往報道指，沈馮澤輝出生於1995年3月，不到8歲就開始游泳，2008年奪得新疆青少年游泳比賽男乙200米自由泳、男乙50米蝶泳、男乙400米蛙泳、自由泳4項冠軍，同年被選入海軍體工隊。

2017年，自稱是國家游泳選手寧澤濤好友的他，曾多次諷刺游泳選手孫楊的表現，引發孫楊粉絲與寧澤濤粉絲的恩怨。及後他還多次在微博評論時事，包括稱哈爾濱遭疑犯襲擊殉職的民警「身體素質這麼差」，並指罵一些網民是「紅衛兵要借屍還魂重現人間」、「韭菜？被洗腦之後的雜碎？」等。

「浪跡情感」等多個帳號、網站被指涉「情感操控」被封。（網上圖片）

查處「情感操控」類網站

此外，網信辦指新京報微博賬號「@新京報我們視頻」在部分報道尤其是涉北京疫情報道中存在導向錯誤、斷章取義、混淆視聽等問題，北京網信辦依法約談新浪微博負責人，對該帳號禁言。各級網信部門還依法查處多個無互聯網新聞信息服務資格的網站平台，以及「中國反腐網」、「紀檢內參網」、「大學生徵兵網」等侵權假冒網站平台，以及「戀愛大學網」、「男神學院」、「浪跡情感」、「楚王情感」等一批情感操控類網站平台等。

結合「網絡惡意營銷帳號號專項整治」，各級網信部門針對部分帳號為獲取流量和廣告，進行篡改黨史國史、詆毀抹黑英烈、冒用權威人士發布謠言、大打色情「擦邊球」以及「標題黨」「黑公關」等惡意營銷行為，責令相關網站平台依法依約關閉「深度解讀」「黑幕爆料室」「每日速遞熱聞」「緣見有約」等一批惡意營銷帳號。

（綜合報道）