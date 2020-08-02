空軍原司令員王海逝世享年94歲　朝鮮戰爭擊落擊傷美軍9架戰機

據內媒《澎湃新聞》報道，解放軍空軍原司令員王海上將今日（2日）上午在北京逝世，享年94歲。在朝鮮戰爭空戰中，王海共擊落擊傷敵機9架，先後榮立過二等功、一等功、特等功，被空軍授予「一級戰鬥英雄」稱號。

王海於韓戰期間曾擊落、擊傷9架敵機。（資料圖片）

公開資料顯示，王海1926年1月出生於山東威海，1945年9月加入中國共產黨，1946年6月參軍。在朝鮮戰爭空戰中，王海共擊落擊傷敵機9架。他所帶領的「王海大隊」，與號稱「世界王牌」的美國空軍激戰80餘次，擊落擊傷敵機29架，榮立集體一等功。

中國人民志願軍歸國後，王海先後任師長、副軍長、空軍司令部軍事訓練部第二部長、廣州軍區空軍司令員、空軍副司令員、空軍司令員等職，是12至14屆中央委員，1988年9月被中央軍委授予空軍上將軍銜。

這架蘇聯造米格-15殲擊機是當年王海駕駛過的。（中國人民革命軍事博物館）

在中國人民革命軍事博物館，至今仍陳列着一架繪有9顆紅星的米格-15殲擊機，就是王海當年駕駛過的功勛飛機。

官方記載，1951年4月25日，王海作為空3師第9團第1大隊大隊長，隨空3師一起奉命編入志願軍空軍戰鬥序列，開始執行戰鬥任務。11月18日下午2時左右，志願軍空軍第9團和蘇聯空軍在朝鮮肅川上空迎擊美國空軍，王海大隊以5比0結束戰鬥，王海本人擊落2架敵機。12月15日，王海大隊再度迎戰美國空軍，以4對12的劣勢創下6比1的戰果。

（澎湃新聞）