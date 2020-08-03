環時：中國從未禁美國科技公司來華　Google是自己退出

短片應用程式抖音海外版「TikTok」在美國遭封殺。內地官媒《環球時報》批評，美國政府與高科技公司聯手對TikTok「圍獵」和巧取豪奪。 文章稱，中國亦從來沒有禁止美國高科技公司來華開展業務，中方要求的是他們在中國做的事情要符合中國法律。

文章指，TikTok是完全按照美國法律在美運營的，它與抖音存在徹底的隔絕。中國大陸的用戶即使翻牆也無法註冊TikTok。也就是說，TikTok沒有違反美國任何一條法律，完全配合了美方的管理。美方宣稱它威脅到自己的國家安全，這是地地道道的假設，是莫須有的罪名，與假設華為為中國政府蒐集情報如出一轍。這與中國不同意臉書、推特原版進入中國，要求它們推出符合中國法律的運營方式來華登陸有著本質的區別。

文章強調，中國是真正在維護傳統意義上的國家安全。「我們要求美國的公司把中國用戶信息儲存在位於中國的服務器上，要求它們對平台上發布的內容做符合中國法律的管理，這是中國依法治網的必然邏輯。美國要禁TikTok，請問這家公司觸犯了美國的哪條法律？它又不配合了美國的哪項管理？美方欲將TikTok連根拔除，又有什麼樣的公理和道義能夠真正擺到桌面上來呢？」

文章強調，中國從來沒有禁止美國高科技公司來華開展業務。中方要求的是他們在中國做的事情要符合中國法律。「是美國那些公司拒絕配合中國的法律規定。谷歌（Google）曾在中國市場上佔有一席之地，是它自己在10年前退出了，其他公司單獨設計適合中國市場的版本在美國遭到了反對，被扣上『向中國磕頭』的罪名，致使美國網絡巨頭目前都沒有在中國實質運營。」

文章結尾道，美國在以極其野蠻的方式試圖固化以它為絕對中心的世界高科技秩序。無論它最終將TikTok「殺掉」，還是把這個孩子從字節跳動的懷裡強行奪走，這都是21世紀在高科技競爭領域最醜陋的劇目之一。