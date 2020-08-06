全國抗疫國家表彰推薦對象公示　華春瑩入選優秀共產黨員

中共中央國家機關工作委員會組織部今日（5日）發布公示，公布中央和國家機關抗擊新冠肺炎疫情國家級表彰正式推薦對象，其中135人被擬確定為全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人正式推薦對象，外交部新聞司司長華春瑩在內的20人則被擬確定為全國優秀共產黨員正式推薦對象。

被擬確定為全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人正式推薦對象的，還包括中央廣播電視總枱記者董倩、北京大學第三醫院院長喬傑和被譽為「重症八仙」之一的北京協和醫院內科ICU主任杜斌等。

華春瑩被擬確定為全國優秀共產黨員正式推薦對象。（Reuters）

此外，經全國表彰辦和中央組織部初審，國家監委專項工作組等45個集體為全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體正式推薦對象，國家監委專項工作組（臨時）黨支部等8個集體為全國先進基層黨組織。

華春瑩是繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜之後，中國外交部歷史上第5位女發言人。2012年11月16日，她首次以外交部發言人（新聞司副司長）身份出現。2019年2月底，華春瑩主持中國外交部記者會後，連續多月沒有亮相。同年7月，傳媒披露華春瑩已於3月1日進入中共中央黨校參加中青年幹部培訓班學習，預計7月中旬返回外交部，擬升任新聞司司長。

2019年7月，華春瑩正式升任新聞司司長，成為繼首任司長龔澎以後外交部新聞司第二位女性司長。

（綜合報道）