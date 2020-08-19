全國青聯全委會閉幕　霍啟剛梁宏正當選全國青聯副主席

據共青團微信公眾號「共青團中央」消息，中華全國青年聯合會第十三屆委員會全體會議圓滿完成各項議程，於8月18日下午閉幕。據悉，有101名港區青年這次當選全國青聯港區代表，其中霍啟剛、梁宏正當選為全國青聯副主席。

會議選舉產生了全國青聯新一屆領導機構：團中央書記處常務書記汪鴻雁當選為十三屆全國青聯主席，徐曉、傅振邦、李程·丹增尼瑪、王亞平、宗性、葉聰、鞏金龍、何旗、馬鐵民、黃豆豆、姚明、方文墨、王萌萌、陳小豔、霍啟剛、梁宏正、羅奕龍、錢菱瀟等18人當選為副主席，會議選舉251人為全國青聯十三屆常務委員會委員。

霍啟剛日前報名參選立法會體育、演藝、文化及出版界功能組別議席，妻子郭晶晶亦現身撐場。（李澤彤攝）

據《中國青年報》消息，會議期間，全國青聯委員審議通過了全國青聯第十二屆常委會工作報告，審議通過了《關於〈中華全國青年聯合會章程(修正案)〉的決議》和《關於確定中華全國青年聯合會會徽的決議》。

會議提出，各級青聯組織要切實鞏固各族各界青年的共同思想基礎，把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，用科學理論築牢青年精神支柱，用崇高理想激發青年責任擔當，用愛國主義厚植青年家國情懷，用社會主義核心價值觀涵養青年道德品行，用網上主旋律激揚青春正能量。

會議指，要鞏固拓展新時代青年愛國統一戰線，面向不同職業、不同階層、不同民族、不同地域的青年，最大限度地爭取人心、凝聚力量，與黨同心同德、同向同行。要彙聚建設社會主義現代化強國的青春力量，找准國家所需、自身能為的結合點切入點著力點，充分調動各族各界青年的創造活力和奮鬥熱情，在實現中華民族偉大復興的新長征路上奮勇搏擊。

會議還強調，要打造與國家治理體系和治理能力現代化相匹配的新時代青聯組織。