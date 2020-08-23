健身室「捲款跑路」頻發　國家市監總局：推動預付消費第三方管理

北京一名消費者日前向國家市場監管總局投訴，自己五年內兩次被健身房老闆捲款跑路，會籍成為廢紙。事件引發關注，不少人表示有類似經歷。 對此，國家市場監管總局表示，將積極推動預付式消費立法，對消費者預付款實施第三方管理。

預付式消費行為是指消費者先支付價款，經營者在以後一段時期內分次向消費者提供商品或服務的行為，多表現為經營者向消費者發售預付卡的方式預收價款。由於消費者先付款，經營者後履行義務，消費者承受較大風險。

內地屢發生健身室「捲款跑路」事件，引發國家市監總局關注。（視覺中國）

據中新社報道，近年預付式消費被商家「捲款跑路」現象頻繁發生，尤其是少兒教育、健身、保健等預付款消費領域，成為商家「捲款跑路」的「重災區」。業內人士建議，在實行預付款消費行業引入預付款的第三方管理，建立公正安全的消費環境，希望有關部門能盡快出台相關法規，對市場進行規範，保護消費者權益。

作為消費者權益保護的執法部門，國家市場監管總局回覆上述北京消費者時表示，將依法履職，認真受理消費者投訴舉報，大力加強消費者權益保護執法，適時發布消費警示提示，並將進一步加強部門間協作，積極推動預付式消費立法表現，共同營造安全放心的消費環境。

（中新社）