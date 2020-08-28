【中印衝突】網傳陣亡解放軍士兵墓碑照　網民爭論真偽

中印兩國在今年6月在邊境地區爆發流血衝突，造成印方多名士兵死亡，中方亦有損傷，但具體情況官方一直沒有披露。 內地網上近日流傳一張墓碑照片顯示，一名解放軍士兵墓碑碑文表明他在早前的中印衝突中死亡。此事真偽引起網民爭論。

日前內地微博及微信平台流傳一張墓碑照顯示，一名叫陳祥榕的年輕士兵，於「2020年6月在對印邊防鬥爭中犧牲，被中央軍委追記一等功」。

照片還顯示，陳祥榕來自南疆軍區69316部隊，有消息稱這是解放軍邊防13團的番號，駐守帕米爾高原喀喇崑崙山附件邊境，與中印邊境衝突地點相符。另外，這名士兵生於2001年12月，死亡時還不足19歲。

有網民對陳祥榕表示哀悼；不過，也有聲音認為照片是假的，是ps修改的圖片。

在今年的6月15日晚，中印兩軍在邊境西段爭議地區的加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發激烈衝突。印軍方後證實有20人死亡，解放軍傷亡情況不詳，但印媒聲稱後者有數十人傷亡。

6月24日，解放軍少將蔡長元之子、紅色後代蔡小心在微博稱，解放軍真實傷亡是受傷5人，其中2人因傷重不治而死亡。該說法亦未獲官方證實。

有分析稱，陳祥榕身亡的地區可能不在加勒萬河谷，而是在班公湖地區。而早前流傳消息稱，印軍在班公湖地區曾俘獲一名受傷嚴重的解放軍士兵。

彼時有影片顯示，一群印軍在猛砸一輛車標為東風猛士的裝甲車，身後還有一名受傷嚴重的解放軍士兵。該士兵腦袋已被打破，鮮血直流。