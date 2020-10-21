科技部：中國基礎研究經費過去5年增近1倍　大灣區成敗因素是科技

科學技術部部長王志剛表示，關於粵港澳大灣區的建設，科技是決定性因素之一，科技的成敗從某種意義來講也決定了大灣區建設的成色。

10月21日下午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會。（VCG）

國新辦周三（21日）就深入實施創新驅動發展戰略，加快建設創新型國家有關情況舉行發布會。王志剛在會上介紹，過去五年，中國全社會研發經費支出從1.42萬億元（人民幣．下同）增長到2.21萬億元，研發投入強度從2.06%增長到2.23%。基礎研究經費增長近一倍，2019年達到1336億元。技術市場合同成交額翻了一番，2019年超過2.2萬億元。

王志剛稱，世界知識產權組織發布的全球創新指數顯示，中國排名從2015年的第29位躍升至2020年的第14位。整體上科技創新實現量質齊升，創新型國家建設取得重大進展。

在被問到科技支持大灣區方面取得哪些成就時，王志剛表示，粵港澳大灣區建設是中國的重大區域戰略，大灣區建設的成敗，如果有若干標準的話，科技的發展、科技的滲透擴散以及對大灣區經濟社會發展、環境改善、民生福祉的改善肯定是其中最重要的因素之一。

他認為，在大灣區建設中，一個很重要的規劃就是大灣區的科技創新規劃，在這個規劃中，怎樣把粵港澳三地科技優勢以及與全國其他科研力量結合起來，以粵港澳為中心，從科研到技術到產業到人的提升以及到整個大灣區的發展是非常重要的內容。此外，在大灣區的規劃中也要以人為本，提供一個好的有利於科研的環境，搭建一個有利於人的成長與人的價值實現和國家發展目標相結合的好平台。

據其介紹，下一步在如何制定好規劃，形成一個好的政策法律和文化社會環境，實施若干個具體措施，建設有利於集聚科技人員的平台，有利於支撐地方發展的科研基礎設施等方面，都會進一步落實。

（綜合報道）