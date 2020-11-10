優酷前總裁楊偉東受賄逾855萬　獲刑7年

內媒周二（10日）報道，內地影片分享網站優酷（Youku）的前總裁楊偉東，因利用職務便利，索取、非法收受業務合作單位賄賂款855萬餘元（人民幣．下同），並為他人謀取利益，已於9月30日被浙江杭州餘杭區法院以非國家工作人員受賄罪判囚7年，並處沒收財產200萬元，追繳違法所得。

法院審理查明，楊偉東在2016年至前年從與其有業務合作的天津某文化傳媒有限公司董事長魏某索取、收受44萬餘元；2017年至前年從「某傳媒」負責人董某收受、索取價值約300萬元的錢款、服務等；2017年至前年從浙江某影視公司接受杭州、海南等地價值10萬餘元的酒店住宿、療養服務等；2017年至前年以藉款為名，從某傳媒有限公司高級副總裁程某收受300萬元的返點費用；前年7月以藉款為名向上海某文化發展有限公司高級副總裁王某索取200萬元。

楊偉東因非國家工作人員受賄罪成獲刑。（中國裁判文書網）

期間，楊偉東的辯護律師提出楊從王某處收取的200萬元屬正常藉款，不應認定為賄賂。惟法院綜合證據查明，楊偉東的公司與王某的公司有業務往來，且楊提供了關照，還供稱王某曾言自己賺到錢了，想感謝他。而索取200萬元後，楊偉東隨即轉給情人購買理財產品，且索款前自己賬戶內有400萬元以上資金；楊、王雙方既未簽訂借款合同，亦未約定借款期限、利息，至案發未還，因此楊偉東從王某處收取的應認定為賄賂款。

公開資料顯示，1973年出生的楊偉東曾任職聯想集團、諾基亞公司，並在2013年加入優酷土豆，先後任高級副總裁、土豆網總裁。2015年11月，阿里巴巴收購優酷土豆，並在翌年10月成立阿里文娛後，楊偉東出任大優酷事業群總裁，並在2017年12月任阿里文娛輪值總裁，兼任大優酷事業群總裁，至前年5月兼任阿里音樂CEO。前年12月，他被杭州餘杭區警方帶走調查。

（澎湃新聞）