十省區禁老師要求家長批改學生作業　部分將作業管理納績效考核

家長幫子女批改作業或許本意良好，但亦引起爭議，憂慮「學生作業」將變成「家長作業」等。 遼寧省教育廳周二（10日）公布《遼寧省義務教育階段學生作業管理「十要求」》，明確指出老師須親自批改作業，嚴禁家長、學生代勞，否則將被取消職務晉級、評先評優資格，學校校長則取消評先評優資格，措施一出獲不少網民好評。 據內媒梳理，自前年起全國已有至少10個省份的教育部門「叫停」家長批改學生作業，部分甚至將作業管理納入績效考核。

報道指，前年至今浙江、廣東、山東、貴州、廣西、遼寧、海南、河北、山西和陝西等省份教育部門已出台相關文件禁止家長批改學生作業，部分明確定期開展作業督查。其中，浙江省教育廳去年12月11日發布《浙江省中小學生減負工作實施方案》，明確禁止在家長群組內布置作業、要求家長檢查批改作業、要求家長通過打卡提交文化學科作業、將學生作業變成家長作業，並要求將作業管理情況納入學校績效考核範圍。

今年3月31日，海南省教育廳發布通知，對《海南省中小學教師教學常規》進行了修訂，提及老師不得布置重覆性和懲罰性作業，要實施「作業分層佈置與個性化批改制度」，有效控制作業數量，同時各校要定期開展作業督查，每學期對老師作業批改情況檢查不少於2次並有反饋。

除遼寧要求取消不按時親自批改作業的老師的評優評先資格外，山東濰坊、安徽合肥兩地教育局也明確要求一旦老師越線要求家長改作業，老師、學校和校長將取消評先評優資格。

其中濰坊高新技術產業開發區教育局本月3日出台《濰坊高新區學生作業規範「十要十不」》指，一經查實老師要求家長代批閱作業，對相關學校和教師一票否優。合肥市教育局上月27日下發《關於公佈合肥市中小學辦學行為「十不得」的通知》，亦稱不得要求家長改作業、不得公布成績和排名、不得舉行過多統考，否則除老師受到處罰、學校被取消評先評優，校長亦須承擔責任。

對此，21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，學校老師要求家長檢查批改作業，把學生作業變為家長作業，違反了去年中共中央、國務院印發的《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》，家長不但有權拒絕，有關部門也應追究責任。他又指，讓家長改學生作業實則讓家長成為校外輔導員和作業批改員，混淆了學校教育和家庭教育職責，既增加學生的學業負擔，又讓親子關係異化為分數關係、成績關係；只有學校教育、家庭教育各司其職，才能營造健康的環境予孩子成長。

（澎湃新聞）