台灣空軍試射「萬劍彈」　台媒指可癱瘓大陸東南沿岸軍事設施

台海關係緊張之際，台灣空軍周三（11日）試射萬劍彈。萬劍彈被指已具備有效癱瘓中國大陸東南沿岸重要機場、基地及集結地區的能力。

蔡英文此前視察「天駒部隊」，現場同時展示了萬劍彈。（中央社）

台媒《自由時報》周五（13日）報道，台灣空軍第一聯隊一架編號1613雙座IDF戰機，周三下午雙翼下方各掛一枚萬劍彈，由另一架雙座戰機伴飛，自台東志航基地飛往東南空域實彈試射，返航時左翼下的萬劍彈已發射。

報道稱，近年來在漢光演習電腦兵推中，通過射程200公里的量產型萬劍彈結合雄-2E巡弋飛彈的運用模式，已具備有效癱瘓大陸東南沿岸重要機場、基地及集結地區的能力，是台海防衛作戰「多重嚇阻」的武器裝備之一。

台海局勢不斷升温，台灣總統蔡英文在9月22日赴澎湖視察台空軍IDF經國號戰機「天駒部隊」時，萬劍彈便首次亮相。《中央社》報道稱，當時蔡英文視察時，現場機棚裏的IDF戰機在也「秀肌肉」，除展示天劍二、響尾蛇飛彈外，也首次在澎湖空防前線亮相由台灣中科院研製的萬劍彈。

據報道，萬劍彈是目前台灣空軍戰機所配掛射程最遠的集束炸彈，可從海峽中線附近向福建、廣東等地區機場投射，以多彈頭對特定區域實施破壞與癱瘓。而台軍研發萬劍彈的背景，是希望通過破壞大陸機場跑道，對解放軍戰機起降造成阻礙，進而耽誤解放軍部隊集結，替爭取外部力量干涉爭取時間。

不過，對於萬劍彈可能帶來的殺傷力，大陸方面過去也曾進行過討論。當時大陸方面認為，再強大的武器都需要載具，因此只要能有效對付台灣IDF戰機，使其無法起飛，或是起飛了也無法發射，那麼萬劍彈也將無用武之地。

近期美台互動密切，解放軍也在台海動作頻繁，大陸輿論「武統」台灣的聲音不斷高漲。大陸方面多次強調，「台獨」是一條走不通的絕路。中國國家統一和民族復興的歷史大勢是任何人、任何勢力都無法阻擋的。