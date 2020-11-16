商務部：美方泛化國家安全概念　濫用國家力量打壓中國企業

美國總統特朗普11月12日簽署行政命令，禁止美國向與解放軍擁有或控制的中國企業進行任何投資，有31家中國企業被是影響。 對於美國的舉動，中國商務部16日表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業，中國對此堅決反對，中國敦促美方停止對中國企業的無理打壓。

白宮早前發布聲明指出，中國利用美國資本進行資源開發，以實現其軍事，情報和其他安全機構的發展和現代化，讓中國直接威脅美國本土和海外美國部隊。白宮更指，中國軍方透過私人經濟以發展其軍事、情報，以及安全設備，但這些私營和民用的企業正正是直接支持中國軍方，協助其發展和現代化。

中國商務部發言人16日表示，美方罔顧事實，認定中國有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據，也不符合法理，中方對此堅決反對，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。

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商務部表示，中美經濟合作的本質是互利共贏，近年來，中國資本市場日益受到包括美國在內的全球投資者的青睞，這體現了國際投資者對中國經濟發展穩中向好的信心和對中國資本市場深化改革開放的認可；美方一些人動輒以所謂國家安全為由，人為地對美國投資者進入中國市場設置障礙，甚至將其政治化，這不符合經濟規律，只會使企業錯失發展的良機，損害投資者利益。少數政客的行為壓制不了市場的力量。

商務部表示，中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守相關國家法律法規，始終堅持市場化、法治化原則，中國企業將繼續與各國在尊重市場規則和有關法律基礎上開展互利互惠合作。中方敦促美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。