廣電總局：網絡主播和打賞用戶實名制　未成年用戶不能打賞

內地近年來網絡直播興起，在給人們帶來新型娛樂同時，亦滋生不少問題。近來經常就可以見到直播節目涉嫌色情表演，或未成年人一擲千金打賞網絡主播的新聞。 國家廣電總局日前發布了《國家廣播電視總局關於加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知》，要求網絡直播積極傳播正能量，加強節目審查，此外，直播平台要對網絡主播和「打賞」用戶實行實名制管理，未實名制注冊的用戶不能打賞，未成年用戶不能打賞。

廣電總局要求，網絡秀場直播平台、電商直播平台要堅持社會效益優先的正確方向，積極傳播正能量，展現真善美，著力塑造健康的精神情趣，促進網絡視聽空間清朗；要切實采取有力措施不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會，防範遏制炫富拜金、低俗媚俗等不良風氣在直播領域滋生蔓延，衝擊社會主義核心價值觀，污染網絡視聽生態。

《通知》指，開辦網絡秀場直播或電商直播的平台要切實落實主體責任，各平台應於2020年11月30日前，將開辦主體信息和業務開展情況等在「全國網絡視聽平台信息管理系統」登記備案。

境外人員開設直播間須報備

《通知》要求，現階段，相關平台的一線審核人員與在線直播間數量總體配比不得少於1：50，要加大對審核人員的培訓力度，並將通過培訓的審核人員在「審核員信息管理系統」中進行登記；社會知名人士及境外人員開設直播間，平台應提前向廣播電視主管部門報備。

《通知》要求，對於多次出現問題的直播間和主播，應采取停止推薦、限制時長、排序沉底、限期整改等處理措施，對於問題性質嚴重、屢教不改的，關閉直播間，將相關主播納入黑名單並向廣播電視主管部門報告，不允許其更換「馬甲」或更換平台後再度開播。

打賞須實名驗證、人臉識別

此外，《通知》還提出，網絡秀場直播平台要對網絡主播和「打賞」用戶實行實名制管理，未實名制注冊的用戶不能打賞，未成年用戶不能打賞，要通過實名驗證、人臉識別、人工審核等措施，確保實名制要求落到實處，封禁未成年用戶的打賞功能。平台應對用戶每次、每日、每月最高打賞金額進行限制。

《通知》又指，對點擊量高、成交量虛高、「打賞」金額大、業務類別容易出問題的直播間，要建立人機結合的重點監看審核機制，跟蹤節目動態，分析輿情和原因，及時采取措施，防止導向偏差和問題。