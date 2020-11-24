美高官稱要助菲律賓對抗中國 　中使館斥美挑撥離間

美國國家安全顧問奧布萊恩奧布萊恩（Robert O’Brien）在結束越南訪問後於當地時間11月23日抵達菲律賓訪問。奧布萊在菲律賓說，美國支持菲律賓在南中國海保護自己主權的努力。 11月24日，中國駐菲律賓大使館發言人批評美國粗暴干涉中國內政，並蓄意渲染地區緊張局勢，挑撥離間中菲關係，中國對此堅決反對。

據中國駐菲律賓大使館網站11月24日消息，發言人指奧布萊恩有關言論充滿冷戰思維，肆意煽動對抗和對立，表明他此次到訪不是為了促進地區和平與穩定，而是為了在本地區製造混亂，以謀求美國的一己之私。

奧布萊恩近日訪問菲律賓期間表示將協助菲方對抗中國。（AP）

發言人還說，近年來，美國為維護地區和全球霸權，以地區國家的「教師爺」和「裁判者」自居，直接介入南海等問題，到處煽風點火，挑動地區國家對抗，干擾中國和東盟有關國家通過和平協商處理爭議的努力，嚴重危害了地區和平與穩定。

發言人稱，美國自己拒絕加入《聯合國海洋法公約》（簡稱公約），卻到處拿《公約》說事，濫用《公約》條款侵害他國海洋權益。美國不是南海爭議當事國，卻頻繁大規模派遣軍艦和飛機到南海進行軍事挑釁活動，甚至不惜冒用菲律賓等國民航飛機電子代碼赴南海進行間諜偵查活動。事實證明，美國才是南海軍事化的最大推手，是危害南海和平穩定的最危險外部因素。

發言人還提到，台灣、香港都是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會普遍承認的客觀事實，不是一小撮充滿冷戰思維的政客可以否定的。尊重主權和領土完整是國際關係基本準則；希望美國一些政客多將精力放在解決自己國內問題上，停止對純屬中國內政的台灣和香港事務說三道四，指手畫腳。