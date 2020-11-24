中國探月總設計師：部分月球土壤將送往湖南　吿慰毛澤東

11月24日4時30分，中國探月工程嫦娥五號探測器發射成功，開啟中國首次地外天體採樣返回之旅。 據內地媒體報導，中國探月總設計師吳偉仁院士曾表示，「部分月球土壤將保存在湖南，吿慰毛主席。」

根據計劃，嫦娥五號將在月球最大的月海風暴洋北緣的呂姆克山附近登陸，並鑽取約2米深的月壤巖芯柱，共採取2公斤重的月球土壤樣品。科學家指出，月球的風暴洋地區形成時間相對較晚，是研究月球構成的絕佳地點。

嫦娥五號按計劃採集到月球土壤樣品後，將會帶回地球供科學家研究。

據《華聲在線》報導，在2019年4月24日的航天日晚會上，中國探月工程總設計師吳偉仁就曾介紹，嫦娥五號從月球上帶回的樣本將會分為兩份保存，一份保存在北京，一份保存在湖南。

吳偉仁院士。（網絡圖片）

吳偉仁表示，「毛主席曾說過『可上九天攬月』，現在我們實現了『九天攬月』，所以把月壤放到湖南也是對毛主席的一種吿慰。」

附毛澤東詩詞《水調歌頭·重上井岡山》：

久有凌雲志，重上井岡山。千里來尋故地，舊貌變新顏。到處鶯歌燕舞，更有潺潺流水，高路入雲端。過了黃洋界，險處不須看。風雷動，旌旗奮，是人寰。三十八年過去，彈指一揮間。可上九天攬月，可下五洋捉鱉，談笑凱歌還。世上無難事，只要肯登攀。