人行：將提升老人日常金融服務滿意度　為行動不便者上門服務

國務院辦公廳日前印發《關於切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》的通知，要求在各類日常生活場景中保留長者熟悉的傳統服務方式。 中國人民銀行科技司司長李偉周四（26日）在國新辦的例行吹風會上表示，該行準備從現金管理、支付服務、普惠金融三個方面來採取措施，切實提升老年人日常金融服務的可得性和滿意度，並會對行動不便的長者進行上門服務。

李偉表示，人民銀行高度重視解決老年人運用智能技術困難的問題，針對現時歧視、排斥使用現金等現象，該行將全面開展拒收現金集中整治和長效機制建設工作，包括會同相關部委、地方政府、銀行業金融機構、基層社區引導規範水電煤氣、公用事業繳費領域，以及零售、餐飲、商場、公園等高頻服務場所的現金使用行為；通過暗訪、巡察等開展摸底調查，建立違法主體名錄庫，依法對涉及公共服務、民生及公眾關注度較高、影響範圍較大的一些拒收現金主體予以嚴肅懲治；廣泛宣傳不同場景下的現金收付要求，透過曝光典型案例強化正面引導和警示教育。

李偉表示，針對現時歧視、排斥使用現金等現象，人行將全面開展拒收現金集中整治和長效機制建設工作。（網上圖片）

對於部分長者不會使用移動支付，導致日常消費不便，人行將指導市場機構從界面、操作等方面入手，向長者加強移動支付的知識宣傳、教育、普及推廣。人行又會對利用不正當競爭手段造成商家拒收銀行卡等歧視性支付行為、給長者消費帶來不便的市場機構開展查實處置工作，督促其落實整改。

最後針對部分智能金融服務和產品主要對標青壯年客群、給長者造成使用困難的問題，人行將指導金融機構打造線上線下一體化、貼合長者需要的「適老」金融服務。在線上將打造一些大字版、語音版、民族語言版和簡潔版等智能金融App，為長者提供定制化、有溫度、貼心的金融服務；在線下則會不斷優化銀行實體網點、農村普惠金融服務站，切實提升長者面對面金融服務的獲得感和幸福感。

至於行動不便的長者，人行將組織有關金融機構改進服務，運用一些移動設備延伸服務觸角，主動上門或遠程辦理金融業務。人行下一步亦將引導金融機構用好智能技術，讓金融科技成果更好惠及包括長者在內的廣大公眾，確保在數字普惠金融的道路上「一個都不落下」。

（新京報）