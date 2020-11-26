日媒：日本人才外流中國情況嚴重　專家：需改善待遇及研究環境

愈來愈多日本的研究人員到中國展開研究。《日本經濟新聞》報道，日本大學的研究職位不足，而中國則從世界各地吸引優秀的研究人員，導致日本大量人才流向中國。有專家指，為阻止人才外流，日本或有必要以年輕研究人員為中心，改善待遇及研究環境。

報道指，現年43歲、研究靈長類大腦基因的高畑亨，2005年在日本取得博士學位後赴美國從事研究活動，直至2013年回日本發展，卻未能找到適合的職位。他其後被浙江大學聘用，除有私人研究所、工資外，更獲得5年總額約315萬元（人民幣）的資金。他表示，雖然中國對研究成果方面的要求苛刻，但研究人員的報酬明顯高於日本。

高畑亨認為，日本需改善研究環境，才能阻止人才外流。（浙江大學）

赴中國展開研究的日本人愈來愈多，而中國積極從海外吸引優秀研究人員是契機之一。據澳洲戰略政策研究所的數據顯示，中國在海外的招聘基地超過600個，單單在日本亦有46個。據日本外務省統計，截至2017年10月，在中國居留的日本研究人員有近8000人。

日本的研究人員流向海外亦洐生出技術外流的風險，但有觀點指出，人才外流與待遇問題有關。有專家指，面對能力高但無法獲得研究經費、或因職位不足而苦惱的日本研究人員，大多都受到中國邀請。高畑亨表示，若要阻止人才外流，日本當務之急是要改善研究環境。

（日本經濟新聞）