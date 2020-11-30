美港口及機場突擊檢查中共黨員身分　官媒：考慮對等反制措施

中國官方媒體消息指，美國有關部門執法人員多次突擊檢查中方航運企業人員的共產黨員身份，批評這是麥卡錫主義（McCarthyism）復活。

此前，美國還曾考慮對中國共產黨成員和家屬實施旅遊禁令。（Reuters）

據官媒《中國日報》11月30日消息，中方共有21艘輪船在美港口停靠時遭美突擊檢查；9月以來中方航空公司共有16架次赴美航班機組人員遭問詢、盤查。據了解，美方盤查有時長達數個小時，反覆糾纏共產黨員身份，連入黨原因也要盤問。

權威人士接受《中國日報》採訪時表示，「美方有關做法涉嫌歧視性執法，意圖挑起意識形態對抗，干擾中美正常人員往來，蓄意製造麻煩和障礙，讓人感到麥卡錫主義正在美復活。如美方執意對中共黨員持續滋擾甚至打壓迫害，中方將考慮採取對等反制措施。」目前，美方對此未有回應。

早在7月17日，針對有報道稱美國政府正考慮對所有中國共產黨員實施簽證限制。當時中國外交部發言人華春瑩表示，如果屬實，美方就是選擇公然與14億中國人民作對，公然站到世界五分之一人口的對立面。

後來，在10月2日，美國公民及移民服務局（USCIS）在其網站發佈了新政策文件，宣稱將不再受理任何中共黨員及其他所謂的「極權主義政黨」成員的移民申請。

在這份文件中美國移民局稱，新政策是美國國會通過的「應對美國安全威脅」法案的一部分。任何人只要加入過中共黨員或所謂的「極權主義政黨」，無論是在哪個國家，也無論現在是否仍在黨內，其移民美國的申請都將被拒絕。政策同樣適用於與這些政黨的分支或附屬組織的成員。

對此，中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進曾於10月4日在推特（Twitter）上寫道：「中國有許多優秀人才是共產黨員。美國的決定有助於讓更多人才留在中國國內，因為它粉碎了他們的幻想，這不是壞事。更重要的是，如今非中國共產黨黨員的民眾，對移民美國的興趣也大大降低了。」