王晨出席中國美國商會答謝晚宴　外交部：表明美所謂制裁不得人心

在涉港問題上被美國制裁的中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨，昨日（10日）出席中國美國商會答謝晚宴並發表主旨演講。他表示，希望中國美國商會及其會員企業繼續充分發揮積極作用，為推動兩國關係重啟對話、重回正軌、重建互信作出努力。 對此，外交部發言人華春瑩在今日（11日）舉行的例行記者會上表示，這表明了美方所謂的制裁不得人心，也不會得到美國各界的支持。

被美國制裁的中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨，昨日（10日）出席中國美國商會答謝晚宴並發表主旨演講。（資料圖片）

華春瑩稱，王晨是應中國美國商會的邀請，出席了商會的年度答謝晚宴並發表講話，闡明了中方關於將繼續推進改革開放、致力於支持中美在經貿等各領域交流與合作的一貫立場。關於美方以所謂涉港問題為由，對中國全國人大常委會副委員長實施所謂制裁，中方已經表明了嚴正立場，並且宣布對美採取堅決反制。

華春瑩強調，中國對中國美國商會及其會員企業紮根中國、致力於推動中美經貿合作表示讚賞。隨著中國對外開放的大門越開越大，包括美國企業在內的各國企業在華髮展必將迎來更加廣闊的空間，中美經貿合作也將會有更加光明的前景，這是有利於中國，有利於美國，也有利於全世界的。

據了解，中國美國商會會員包括近千間美在華企業和約3900名美企業代表。

（綜合報道）