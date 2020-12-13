國務院智庫：消費需求不足問題突出　大學畢業生失業率比往年高

國務院發展研究中心副主任張軍擴12日（上周六）在「2020三亞財經國際論壇」上表示，當前消費需求不足的問題突出，「消費者信心指數一直沒有能夠恢復到疫前水平」，而這主要與疫情影響下居民收入成長放緩有關。

張軍擴表示，就業問題也相對嚴重，特別是大學畢業生失業率比往年明顯提高。（資料圖片）

張軍擴表示，當前中國經濟形勢雖然呈持續穩定恢復態勢，但經濟運行中仍存不少弱點。首先是經濟恢復不平衡，有效需求不足，疫情影響下居民收入成長放緩，使消費需求疲軟。前三季全國居民人均可支配收入增幅雖然有成長，但實際增幅只有0.6%。受收入增幅下滑的影響，消費者信心指數一直沒有能夠恢復到以前水平。

張軍擴稱，經濟數據雖顯示復甦，但經濟成長分化現象嚴重，科研服務、租賃、商務服務等行業銷售收入保持兩位數成長，但航空運輸、住宿、餐飲、文化娛樂等服務消費行業銷售收入則是降幅兩位數以上。

此外還有民間投資和製造業投資不足的問題。出口需求方面，雖然今年前11個月出口，按美元計算成長2.5%，但剔除防疫物資出口大幅度成長等特殊因素，出口形勢也並不樂觀。

張軍擴又指，就業問題也相對嚴重。9月城鎮調查失業率比去年同月高0.2%。重點群體失業率均高於去年同期，特別是大學畢業生失業率比往年明顯提高。

（綜合報道）