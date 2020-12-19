中國《外商投資安全審查辦法》發布　適用於港澳台投資者

經國務院批准，國家發展改革委及商務部周六（19日）發布《外商投資安全審查辦法》（以下簡稱《安審辦法》），規定了適用審查的外商投資類型、審查機構、審查範圍、審查程序、審查決定監督執行和違規處理等，將於明年1月18日起實施。 《安審辦法》的第21條提到，香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區投資者進行投資，影響或者可能影響國家安全的，參照本辦法的規定執行。

《安審辦法》以《外商投資法》《國家安全法》為主要法律依據。（資料圖片）

據介紹，《安審辦法》以《外商投資法》《國家安全法》為主要法律依據，建立外商投資安全審查工作機制，工作機制辦公室設在發改委，由發改委、商務部牽頭，承擔外商投資安全審查的日常工作。

根據《安審辦法》，下列範圍內的外商投資，外國投資者或者境內相關當事人應當在實施投資前主動向工作機制辦公室申報：

（一）投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域投資； （二）投資關係國家安全的重要農產品、重要能源和資源、重大裝備製造、重要基礎設施、重要運輸服務、重要文化產品與服務、重要信息技術和互聯網產品與服務、重要金融服務、關鍵技術以及其他重要領域，並取得所投資企業的實際控制權。

工作機制辦公室經一般審查，認為申報的外商投資不影響國家安全的，會作出通過安全審查的決定；認為影響或者可能影響國家安全的，工作機制辦公室作出啟動特別審查的決定。

若在特別審查後，申報的外商投資影響國家安全，會作出禁止投資的決定；通過附加條件能夠消除對國家安全的影響，且當事人書面承諾接受附加條件的，可以作出附條件通過安全審查的決定。

此外，若外商投資當事人拒不依照《安審辦法》規定申報、提供虛假材料或者隱瞞有關信息騙取通過安全審查、附條件通過安全審查後未按照附加條件實施投資，將作為不良信用記錄納入國家有關信用信息系統，並按照國家有關規定實施聯合懲戒。

港澳台投資者進行投資，影響或者可能影響國家安全的，參照《安審辦法》的規定執行。

（國家發改委）