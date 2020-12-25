被踢出華為供應鏈受重創　偉創力變賣珠海工廠

曾與中國企業華為有合作糾紛的美資電子專業代工廠偉創力（Flex International Ltd），近日擬將其珠海南廠的股份全部賣出，收購方為廣東領益智造公司，引發關注。

據廣東領益智造公司12月22日公吿，公司擬通過全資子公司深圳市領懿科技發展有限公司，收購偉創力珠海南廠100%股權。交易對價約3.85億元人民幣，通過這次收購，領益智造將擁有其用地和廠房等資產。

偉創力曾扣押華為物料與設備引發風波，隨後華為將其移出供應鏈體系。（路透社）

對此，有中國網民評論稱，「拒絕市場、打壓中國企業，這是偉創力咎由自取」。不過也有網友稱，「跨國公司買來買去很正常」，「別補刀，外資撤出不是什麼好事」。

偉創力創辦於1969年，並於1987年進入中國，是僅次於富士康的電子產品代工企業。由於中國手機、家電等電子產業發展迅速，偉創力將中國視為重要的市場之一。其位於珠海的工業園是偉創力全球最大的工業園區，主要由南廠和北廠組成。

2019年5月，美國政府將華為納入「實體清單」後，偉創力方面迅速做出反應，要求其在全球的所有工廠馬上停止了與華為的一切合作，包括停止生產和拒絕發貨，且拒不歸還華為所有權的設備和物料。

隨後，偉創力珠海南廠停止為華為代工。華為曾派近百輛貨車前往偉創力珠海南廠，拉回設備和物料，華為還將偉創力公司移出了自己的供應鏈體系。

這一事件也對偉創力的經營業績帶來了直接影響。除當時傳出大量裁員、持續停工的消息外，偉創力珠海南廠資產總額急劇下降，截至2019年年末，偉創力實業的資產總額是10.28億元，但到了2020年11月底，其資產總額驟降至2.07億元。

雖然偉創力珠海南廠擬被收購的消息剛落地，但事實上相關消息就已開始流傳。該廠附近一間建材貿易門店的老闆提及：「一直都聽偉創力珠海南廠的朋友說在賣這個工廠，目前聽說已經找到買家了，之前因為和華為的事，從2019年下半年就關閉了，有很多在南廠工作的熟人在工廠關閉後就離開了。」