美報告稱中國漁業人口販賣最嚴重　外交部：堅決反對惡意抹黑

據外媒報道，美國政府向國會提交的一份聯合報告中，詳細說明了海鮮供應鏈中的人口販運問題，其中指出中國漁業部門強迫勞動的問題嚴重。報告還稱中國漁船在世界各地進行大量非法、未通報和不受管制的捕魚作業。 中國外交部發言人汪文斌周五（25日）回應稱，中國與一些國家建立了勞務合作關係，不存在所謂的強迫勞動一說。他還說，中方堅決反對，毫無事實根據，混淆是非的惡意抹黑和攻擊。

據美媒《美國之音》（VOA）周四（24日）報道，美國國務院和國家海洋和大氣管理局向國會提交的報告中，列舉了海產品捕獲和加工行業存在人口販運現象的國家，並提供了詳細的說明、風險評估和建議。報告特別指出，中國是漁業部門使用強迫勞動的主要國家。

中國外交部發言人汪文斌駁斥美方報告稱，不存在所謂的強迫勞動一說。（資料圖片/AP）

汪文斌駁斥上述報告稱，中方遠洋漁業企業通過市場化的方式，自主與一些國家建立了勞務合作關係，實現了互利共贏，不存在所謂的強迫勞動一說。中方同有關國家主管部門也就建立雙邊漁業勞務合作機制，保持良好溝通。

汪文斌還說，中方是負責任的漁業國家，高度重視漁業資源的科學養護和可持續利用，積極履行國際義務。中方建立了完善的遠洋漁業管理制度，執行全球最嚴的漁船船位監測管理措施。在東南太平洋和西南大西洋的公海海域實施自主休漁。中方共加入了8個區域漁業管理組織，履約成績都排名前列。同時中方積極會同國際社會嚴厲打擊非法、不報告、無管制漁業活動。

汪又指，美國圍網漁船在公海作業的天數，大幅超出了有關漁業管理組織所規定的天數，而且連續多年違規，美方的這一行為已經引起了相關組織當中其他成員的關切。他反問美方是不是應該反思檢討並糾正自己的違規行為。

（綜合報道）