報告指內地僅3成大學畢業生月薪超5千　超8千者不到1成

近日，內地垂直招聘平台「實習僧」發布《2020大學生就業力報告》，報告顯示僅21.21%的應屆生獲得5至8千元（人民幣．下同）月薪，而月薪超過8千元的更不到1成。

報告稱，新冠肺炎疫情的爆發對中國市場經濟造成嚴重影響，超8成大學生感知今年就業環境較為嚴峻，並且對自身求職帶來負面影響。

受新冠疫情衝擊，內地大學生就業市場環境嚴峻。（資料圖片）

報告指出，當前大學生就業對薪酬要求普遍較高，但實際薪酬與期望相差較大。數據顯示，在校園招聘階段，畢業生期望月薪主要集中在5至8千元（約合5,989至9,583港元）、8千至1萬元（約合9,583至11,984港元）兩個區間，逾半數大學生認為自己第一份工作薪酬高於5000元。但從實際簽約情況來看，超過5成大學生未拿到校招offer，僅21.21%的應屆生薪資實現5至8千元，超過8千元的不到10%。

報告認為從薪資結果來看，一方面反映了大學生對自己的能力水平有較大的自信，但同時他們也缺乏對社會、企業收入結構的客觀認知，導致對自身價值評估高於實際情況。

報告顯示，截至2020年底，在實習僧平台上，仍有超9成大學生有找實習或校招的需求，85%的大學生現階段仍在持續求職，僅有3%的學生拿到offer。報告認為，缺少簡歷或面試方面的經驗與指導成為影響自身求職的關鍵因素，佔比達65.73%。同時，在疫情影響下，大學生提早擁有求職意識，求職態度更加積極。

報告指，以字節跳動為代表的民營企業以67.6%的佔比成為最受大學生歡迎的企業類型。（AP）

報告還提到，2020年受疫情影響，大學生們的求職偏好也發生了變化。為規避就業風險，他們開始打破「敢拼、敢闖」的刻板印象，更加關注工作的穩定性。而國企和央企憑藉強有力的制度和體制保障優勢成為了大學生理想的就業去處。報告顯示，近30%的調研學生期望能進入國企和事業單位。

雖然一些職場人因為健康、晉升空間等各種理由「逃離互聯網大廠」，但仍有一批年輕人依舊熱衷於互聯網行業。報告顯示，超40%的大學生期望進入互聯網行業。以字節跳動為代表的民營企業以67.6%的佔比成為最受大學生歡迎的企業類型。

（綜合報道）