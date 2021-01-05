【人事變動】首位「70後」省會城市市長周紅波躋身海南省委常委

據中共海南省委機關報《海南日報》微信公眾號1月4日消息，中共中央日前批准，周紅波任海南省委委員、常委。
另據中共江西省委機關報《江西日報》消息，1月4日，江西省委決定，吳忠瓊任贛州市委委員、常委、書記。
資料顯示，周紅波生於1970年10月，1992年畢業於南京農業大學，畢業後進入廣西壯族自治區植保總站工作了10年，歷任總站秘書、站長助理、副站長等職。2002年，周紅波調入廣西壯族自治區農業廳，歷任先後任辦公室副主任、主任，人事處處長等職。
2020年11月20日，周紅波在南寧出席第17屆東博會戰略、行業、支持機構合作伙伴新聞發布會。（廣西衛視截圖）
2006年，周紅波調任南寧市副市長，次年任南寧市委常委、秘書長。2009年，周紅波任南寧市委副書記兼賓陽縣委書記，兩年後卸任賓陽縣委書記職務。
2011年8月，周紅波出任南寧市市長（當時為中國最年輕省會市長），2020年3月，周紅波任廣西壯族自治區副主席並繼續兼任南寧市長。
值得注意的是，近期，海南省委高層有多人調整，劉賜貴卸任海南省委書記，副書記、省長沈曉明接任；原任浙江省委常委、常務副省長馮飛調任海南省委副書記、代省長；原任海南省委常委、組織部部長彭金輝調任重慶市委常委、組織部部長。
此外，2020年11月，海南省委常委、三亞市委書記童道馳任上落馬。有分析認為，周紅波將出任三亞市委書記。
吳忠瓊（中）是2021年首個履新的省部級官員。（微博@南昌青山湖）
另據《江西日報》消息，1月4日，江西省委決定，吳忠瓊任贛州市委委員、常委、書記。
此前，贛州市委書記由江西省委副書記李炳軍兼任。2020年11月，李炳軍調任貴州省委副書記、副省長、代理省長。
資料顯示，吳忠瓊1964年9月出生，湖北武漢人。2008年，中國國防科技工業局成立後，吳忠瓊任發展計劃司司長，為正司局長級，次年任該局總工程師。
2010年，吳忠瓊到遼寧工作，任科學技術廳黨組書記、副廳長，次年任廳長。
2013年，吳忠瓊任鞍山市長，2015年任遼寧省發改委主任。2018年1月，吳忠瓊跨省履新升副部級，任江西副省長。
2020年7月，吳忠瓊任江西省委常委，至此番履新。