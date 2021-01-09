中國99A坦克換上黑白相間雪地套裝　在冬季平原作戰可加強掩護

解放軍陸軍裝備的99A主戰坦克再有最新照片曝光。照片顯示，該型坦克換裝了雪地偽裝套裝，進一步增強其性能。

1月5日，央視《國防軍事早報》欄目視頻顯示，99A主戰坦克已經披上一層黑白相間的雪地偽裝，與周遭雪地環境融為一體。

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該套裝是參照他國經驗，基於解放軍實戰化需求而定製的，具備防紅外實效，能夠有利躲避反坦克導彈等武器的攻擊。

另外，需要指出的是，這套偽裝並沒有採用全白色調，而是以深色和白色互相搭配，由此進一步增強了該坦克在冬季平原作戰時的掩護能力，從而提升了實戰打擊效果。

另有觀察人士指出，在2017年8月中國兵器工業集團的「裝甲與反裝甲日」展示活動上，VT-4坦克和 VN-12履帶式步兵戰車身披新型中國國產沙漠色多光譜偽裝網進行了火力和機動性展示，初步顯示了中國在裝甲車輛偽裝技術上的最新成果。此次99A雪地偽裝的露面，說明這種新型多光譜偽裝網或已裝備解放軍一線部隊。

據悉，99A坦克是中國第一台信息化坦克，通過信息化實現了火力、防護力與機動力的倍增。99A坦克採用125毫米主炮。但性能有極大提升，能發射彈種更多，威力更強大，密集度更高。首次炮口增加了覘視鏡，可快速校準炮口誤差，增加射擊的精確性。

99A主戰坦克的這些戰場優勢，也得到外界的認可。美國《國家利益》將99A坦克列為中國最致命的五種新裝備之首。德國《焦點》雜誌此前評選出的世界最強十大坦克排名中，99A坦克位列在德國「豹2」以及美國M1A2坦克之後，名列第三，超越同樣著名的俄羅斯T-90和英國「挑戰者2」。