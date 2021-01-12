新冠肺炎｜張文宏：新冠疫苗打得愈慢無效機會愈高

新冠肺炎疫苗接種在全球多國拉開序幕，但有不少人對疫苗仍存疑慮。對此，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏警吿，疫苗打得愈慢無效機會愈高。

1月12日，張文宏在其微博撰文，表示自己當日會注射第二針新冠疫苗，而疫苗接種是個人的選擇，也是全球的需求。

張文宏說：「疫苗接種速度越快，就能有效控制疫情，病毒變異的速度就難以跟上疾病防控的速度。若是疫情蔓延不能控制，病毒變異逃避疫苗作用的風險就會增加。接種疫苗也是與病毒變異在做賽跑。」

張文宏的研究團隊模擬英美疫苗接種情況，嘗試推測疫情拐點。但他指出，目前的接種情況似乎令人遺憾。

根據《紐約時報》報道，截止2020年底，美國發放2,000萬支疫苗中，僅注射了280萬支。實際接種人數只達到了全員接種的13%左右。

張文宏表示，按照這個速度預估，1年內的接種及獲得自然免疫的人群比例在今年底也只達30%左右，勢必無法有效控制疫情。如果現時接種比率是25%而不是13%，同時實施有效非醫療干預措施（口罩、社交距離、洗手等），疫情拐點料會在2021年9月來到。所以從短期看，應該迅速提升疫苗的接種效率，這樣才能在短期內有效控制疫情的爆發式增長。

張文宏續指，中國有最為強大的非醫療干預策略，面對全球在今年年底大概還不能有效控制疫情的壓力，如果能夠最大程度地推廣安全且有效的疫苗接種，就能逐漸建立對新冠病毒的免疫屏障，這也是未來的必然選擇。

張文宏最後表示，「今天不接種疫苗，明天排長隊打疫苗。疫苗接種將是全球性的共同理性選擇。」