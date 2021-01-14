2021世界人權報吿：中國人權狀況「惡化」　美國人權「重大缺失」

英國廣播公司BBC報道，總部設於美國紐約的「人權觀察」組織（HRW）1月13日發布《2021世界人權報吿》，對世界各國人權狀況進行了年度回顧。

《2021世界人權報吿》針對中國的部分主要聚焦2020年香港、新疆等地的人權問題，以及新冠肺炎疫情期間中國各地所發生的各類「噤聲」事件和打壓事件，報吿認為中國人權狀況「惡化」。

在香港部分中，人權觀察指中國政府繞過香港立法會通過《國家安全法》，又提到逮捕學生、媒體和政治團體人物等事件，導致人權狀況惡化。報告還稱香港的新聞自由持續惡化，並提到香港電台《頭條新聞》節目「迫於政治壓力停播」、《紐約時報》記者遭「拒簽」等事件。

2020年5月28日，全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（路透社）

在新疆部分，報告主要關注教育營和很多維吾爾族人繼續被「拘押或服刑」的現象。在西藏部分，報告指藏族地區持續嚴格限制宗教、言論、遷徙和集會自由。此外，報告稱新冠疫情期間，中國政府打壓民間報道，低報感染病例，淡化感染嚴重性，以及其他一些民權、人權受到侵犯的例子。

截至目前，中國方面尚未對人權觀察的年度報吿作出正式評論。不過，中國外交部曾多次公開反駁國際間有關香港和新疆人權問題方面的批評聲音。

中國外交部官網文章指出：「一些美西方人士就涉香港、涉新冠肺炎疫情、涉新疆等問題無端指責中國人權狀況，散播了很多謬論，充滿對中國的無知和偏見」。文章還說：「我們編寫了《關於涉華人權問題的各種謬論及事實真相》，用事實說話，用真相講理」。

而在美國人權部分中，該報吿對「黑人命也是命」運動，美國非裔男子弗洛伊德 （George Floyd）之死引發的抗議示威，以及政府對新冠疫情的處置不當等問題都有分析，得出結論是美國人權有「重大缺失」。

佛洛伊德遭警察壓頸氣絕身亡，掀起遍布美國全國的示威浪潮。美國總統特朗普（Donald Trump）2020年5月29日表示，已經和死者家屬通電話。即將接任美國總統的拜登（Joe Biden）則暗指特朗普煽動暴力。

非裔漢疑因被美國警員壓頸致死 美國多處有示威或搶掠事件：

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特朗普表示，已經和死者家屬通電話並致以慰問。他形容，喬治·佛洛伊德的死是可怕的事情，已經指示司法部加快調查。他指，支持和平示威者的權利，不過同時譴責明尼阿波利斯（Minneapolis）和其他地區的暴力示威，認為不可以容許陷入無法無天的無政府狀態和混亂。

拜登則指，美國黑人感受到的憤怒、沮喪和疲憊是無可否認，認為美國需要面對種族歧視「敞開的傷口」。他不點名將矛頭指向特朗普，表示現時現在不是發煽動貼文的時候，不是鼓勵暴力的時候，需要真正領導能力。

人權觀察執行長羅斯（Kenneth Roth）還在該報吿導言中直接呼籲即將上任的美國拜登政府應更加尊重人權，並將人權作為國內外政策的一環，以防近幾十年每當白宮易主就會發生的「人權政策大震盪」。