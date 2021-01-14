中國首富鐘睒睒辭任萬泰董事長等職　公司市值蒸發120億

北京萬泰生物藥業股份有限公司昨晚（13日）發佈公告稱，鍾睒睒因個人原因辭去公司董事、董事長，以及公司董事會戰略委員會召集人、董事會提名委員會召集人的職務。 去年11月，被稱為「水中茅台」的農夫山泉股價創新高，因持股農夫山泉及萬泰生物兩家上市公司控股權，鍾睒睒身價一舉超越阿里巴巴集團創辦人馬雲、騰訊主席兼總裁馬化騰而成為中國首富。

鍾睒睒生於1954年，是農夫山泉創始人。（網上圖片）

截至今日，根據福布斯實時排行榜，鐘睒睒的身家仍達865億美元（約6706億港元），其亞洲首富及中國首富地位未變，但就從此前全球富豪榜的第五跌至第八，與排名第五的Facebook的創始人朱克伯格身家相差57億美元（約441億港元）。

報道指，雖然辭職，但鍾睒睒仍是萬泰生物的實控人，其直接持股18.17%，並通過養生堂間接持股56.98%，合計持股75.15%。不過在辭職公告發出後，萬泰生物今日（14日）收盤跌9.66%，市值為1127億元（人民幣．下同），較前一日市值蒸發120億元。

萬泰生物是中外合資企業，後經營狀況不理想，主要從事生物診斷試劑、疫苗研發及生產。（網上圖片）

據了解，萬泰生物成立於1991年，是中外合資企業，後經營狀況不理想，於2001年被作為農夫山泉創始人的鍾睒睒以僅1710萬元所買下。

該公司主要從事生物診斷試劑、疫苗研發及生產，主營收入的兩大重要來源是體外診斷和疫苗銷售。

萬泰生物昨日召開董事會，選舉邱子欣為公司董事長。（網上圖片）

另外，萬泰生物昨日召開董事會，選舉邱子欣為公司董事長，同時擔任公司戰略委員會召集人、董事會提名委員會召集人。據萬泰生物招股書顯示，1963年11月出生的邱子欣為本科學歷，2007年起就職於萬泰生物，其是萬泰生物的法定代表人，也是發起人之一。2019年，他擔任萬泰生物董事和總經理。

截至2020年三季度末，邱子欣直接持有萬泰生物4.38%的股權，為上市公司第三大股東，按萬泰生物當前總市值而言，邱子欣的個人身家達約50億元。

（綜合報道）