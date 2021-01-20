阿塞拜疆媒體：阿軍或將裝備「梟龍」戰機　10年內採購21架

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-01-20 16:56

阿塞拜疆第一新聞台（AZ 1 News）當地時間1月18日報道稱，阿塞拜疆計劃在年今2月獲得第一架裝備KLJ-7A有源相控陣雷達和頭盔顯示器的「梟龍」戰機。不過，阿塞拜疆政府並未證實此事。 如果這一交易落實，阿塞拜疆將成為即緬甸、尼日利亞之後，第三個購買「梟龍」戰機的國家。

「梟龍」戰機由中國成都飛機工業集團生產主要零部件，巴基斯坦組裝並負責推銷。（新華社）

報道還稱，阿塞拜疆計劃從巴基斯坦採購21架戰機，這些戰機將在10年內交付。

「梟龍」戰機是中國成都飛機工業集團與巴基斯坦航空綜合企業合作研製的以空空作戰為主、兼有較強空地作戰能力的全天候輕型多用途戰鬥機，巴基斯坦稱之為JF-17「雷電」。

對於「梟龍」戰機的性能，報道指出，JF-17裝備有源相控陣雷達和玻璃座艙，能滿足所有現代需求，是構建一個現代化和強大的空軍的基礎。

2019年12月中旬，編號為「3000」的首架JF-17 Block 3「梟龍 Block 3」戰機原型機在成都某機場成功首飛。3000號原型機沒有安裝雷達，僅僅安裝了鋁製金屬罩和配重，機頭雷達罩尺寸並沒有明顯變化。

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JF-17 Block 3戰機是JF-17系列戰機的第一個重大改進型號，計劃安裝更加先進的航電系統和有源相控陣雷達，以應對印度下一代戰機的威脅。巴基斯坦空軍計劃在2020年後生產50架JF-17 Block 3。