特朗普卸任｜新華社：美國「燈塔」在坍塌　「山巔」神話在破滅

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-21 15:08

當地時間周三（20日）中午，美國第45任總統特朗普（Donald Trump）卸任。 周四（21日），內地官媒新華社發表題為《別了，特朗普》的微評。微評中指，並未看到特朗普曾提出的「Make America Great Again」（讓美國再次偉大）中的「再次偉大」，相反，美國「山巔」神話正在破滅。

特朗普競選總統時，曾提出「Make America Great Again」。（網上圖片）

微評指，20日，特朗普卸任，留下一個黯然的背影。時間是最客觀的見證者。4年來，世人沒有看到美國的「再次偉大」，反而看到了毀約退群的任性妄為、頻頻揮舞的貿易大棒、「我無法呼吸」的痛心一幕、美國新冠肺炎病亡超過40萬的驚人數字、國會山「淪陷」的驚悚畫面。「燈塔」正在坍塌，「山巔」神話正在破滅，是非功過，歷史自有評說，人心自有公論。

微評強調，世界並不太平，風浪不會停息，但不管歷史的劇情如何跌宕起伏，逆流而動者終將被淘汰，時代潮流必將滾滾向前。

山巔之城（City upon a hill）是指麻薩諸塞州建立者之一的約翰·溫斯羅普（John Winthrop）於1630年在一次著名的佈道「基督徒慈善的典範」（A Model of Christian Charity）中提到的一個慣用語，出自馬太福音5章14節耶穌的登山寶訓。美國歷史上也常有人以此代指美國，認為美國不同於其他國家，是世界「希望的燈塔」（beacon of hope）。美國前總統列根等人曾在演講中使用這個概念。

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（新華視點）