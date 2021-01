特朗普卸任｜新華社：美國「燈塔」在坍塌　「山巔」神話在破滅

撰文: 孫聖然 最後更新日期: 2021-01-21 15:08

當地時間周三(20日)中午,美國第45任總統特朗普(Donald Trump)卸任。 周四(21日),內地官媒新華社發表題為《別了,特朗普》的微評。微評中指,並未看到特朗普曾提出的「Make America Great Again」(讓美國再次偉大)中的「再次偉大」,相反,美國「山巔」神話正在破滅。

特朗普競選總統時,曾提出「Make America Great Again」。(網上圖片)

微評指,20日,特朗普卸任,留下一個黯然的背影。時間是最客觀的見證者。4年來,世人沒有看到美國的「再次偉大」,反而看到了毀約退群的任性妄為、頻頻揮舞的貿易大棒、「我無法呼吸」的痛心一幕、美國新冠肺炎病亡超過40萬的驚人數字、國會山「淪陷」的驚悚畫面。「燈塔」正在坍塌,「山巔」神話正在破滅,是非功過,歷史自有評說,人心自有公論。

微評強調,世界並不太平,風浪不會停息,但不管歷史的劇情如何跌宕起伏,逆流而動者終將被淘汰,時代潮流必將滾滾向前。

山巔之城(City upon a hill)是指麻薩諸塞州建立者之一的約翰·溫斯羅普(John Winthrop)於1630年在一次著名的佈道「基督徒慈善的典範」(A Model of Christian Charity)中提到的一個慣用語,出自馬太福音5章14節耶穌的登山寶訓。美國歷史上也常有人以此代指美國,認為美國不同於其他國家,是世界「希望的燈塔」(beacon of hope)。美國前總統列根等人曾在演講中使用這個概念。

(新華視點)