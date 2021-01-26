人事變動｜山西副省長王成南下　出任湖南省委常委、組織部長

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-01-26 14:25

最新消息，山西省副省長王成已於2021年1月調任湖南，出任省委常委、組織部部長。

據《北京日報》旗下公號「長安街知事」1月26日報道，此前擔任湖南省委常委、組織部部長的是王少峰，他在2020年12月任人力資源和社會保障部副部長。

目前，王成是湖南省委常委班子中最年輕的一位。

資料顯示，王成，漢族，1969年6月生，山西朔州人，長期在山西省工作。2016年7月，王成任晉中市代市長，當年10月去代轉正。在擔任市長1年多後（2018年1月），王成晉升為晉中市委書記。

晉中市已經有連續兩任市委書記躋身省級常委。在王成之前擔任晉中市委書記的是胡玉亭。胡玉亭2016年7月至2018年1月任晉中市委書記，他現任山西省委常委、副省長。

王成擔任晉中市委書記一年多後（2019年3月），履新山西省副省長。據官網顯示，王成是排名第6的副省長，負責農業農村、扶貧、水利等方面的工作。

王成履新時，是當時山西省最年輕的副省長。不過，這一紀錄在之後被吳偉、盧東亮打破。

2019年9月，曾任交通銀行執行董事、副行長的吳偉（1969年8月生）履新山西省副省長；2020年5月，盧東亮成為山西省副省長 ，盧東亮曾任中國鋁業集團有限公司黨組成員、副總經理，他1973年12月生，是山西省政府班子中唯一的「70後」。

此次調整後，王成也成為湖南省委班子中最年輕的一位常委。