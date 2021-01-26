美日德求助台灣望增產車用晶片　彭博：全球危險地依賴台灣半導體

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-26 22:10

日本傳媒早前報道由於車用晶片不足導致汽車減產，美國、日本、德國等多國政府紛紛向台灣求助，希望台積電等半導體業者增產。 彭博發表評論文章，指出事件突顯台灣的重要性變得不容忽視，但同時「全球危險地依賴台灣半導體」。

文章指出，台灣在全球經濟扮演的角色在過去大多沒能引起注意，直到近來因汽車產業用於停車感應至減少廢氣排放等各方面的晶片缺貨，台灣才嶄露頭角。文章引述柏林智庫「新責任基金會」（Stiftung Neue Verantwortung）高階研究員、科技與地緣政治專案主任Jan-Peter Kleinhans認為，台灣透過主導美國研發委外晶片製造模式，可說是整個半導體價值產業鏈最重要的關鍵。

智能汽車近來大行其道，但車用晶片嚴重不足。（視覺中國）

Jan-Peter Kleinhans進一步指出，雖然台灣並非半導體產業供應鏈的唯一要角，美國仍是主導地位，但當重點轉換至體積更細小、更節能，並且強而有力的晶片時，尤其是台積電可說是獨佔鰲頭，為台灣打造一個以台積電為中心的產業生態，聯發科則是全球最大的智慧型手機晶片組供應商。

文章更稱，令人比較擔憂的是若中國大陸對台灣的威脅成真，台積電的工廠可能也會跟著遭殃。法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計劃主任杜懋之（Mathieu Duchatel）亦在受訪時認為，台灣是中國大陸國家安全政策的重心，但台灣在全球晶片供應鏈中具有重大戰略價值，成為台灣得以阻止中國大陸的主因。

文章最後認為，中國大陸迫使全世界避免與台灣打交道之際，各國卻正認識到他們對於台灣的依賴程度。

（中央社）