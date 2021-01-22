全球晶片荒︱中企研發新能源汽車核心晶片　料4月量產冀替代進口

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-22 16:24

在全球汽車產業面臨晶片荒之際，東風汽車集團公司旗下的智新半導體有限公司周二（19日）表示，年產30萬套功率晶片模塊的生產線，將在4月投入量產，可望打破海外壟斷、替代進口。

上述汽車晶片模塊是功率半導體模塊（IGBT模塊），有新能源汽車的「最強大腦」之稱，可直接控制全車交直流轉換、高低壓功率調控等核心指標。據悉，功率晶片應用於電控、電驅系統，相對而言，功能晶片則應用於智能網聯、自動駕駛等，與手機晶片類似。

據報道，中國國內電動汽車用功率半導體模塊長期依賴進口，近八成市場份額被歐美日企業壟斷，中國工程院院士孫逢春日前亦指出，缺乏自主可控的汽車晶片會令中國智能網聯新能源汽車重蹈合資車覆轍。至於IGBT模塊設計和製造工藝，向來被稱為「電動汽車核心技術的珠穆朗瑪峰」，代表難度極高，全國僅有智新半導體等3家廠商具相關能力。

智新半導體IGBT模塊生產線。 （長江網）

對此智新半導體的執行副總經理董鴻志表示，為改變進口價格高、供貨不穩甚至有「斷供」可能的被動局面，東風前年與中國中車合資組建智新半導體，在位於湖北武漢市蔡甸區的東風新能源汽車產業園建設功率半導體模塊封裝測試生產線。目前，該生產線已完成安裝、調試，可進行小批量試生產，同時進行模塊的試驗、驗證，而其總體性能與國外同類產品差不多，價格卻較進口便宜5成。

（長江網）