新冠肺炎︱內媒直擊車厘子批發現況　過程嚴格須逐份單獨消殺

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-29 11:18

內地近期接連在車厘子上檢出新冠病毒，令不少民眾憂慮能否安心進食進口車厘子。為此，內媒日前親身到上海奉賢區一家水果批發市場直擊，發現仍有不少採購商在批發車厘子，並直擊整個消殺過程。

現場顯示，相比早前，市場人員都謹慎了不少，從港口運來的集裝箱均會先在一個查驗中轉站進行統一消殺，之後箱內的水果要再逐份取出單獨消殺，直到24小時後獲得核酸檢測合格報告方可離場。

工作人員表示，貨車的外體要全部消毒，包括門上、門把手、後門等，然後再把貨拖出來做六面消毒。進口商要憑藉4張單據才可把車厘子運進批發市場，將整版的車厘子拆箱分售。他介紹，4項證明包括核酸檢測證、報關證、消毒證明、車輛消毒證明，缺一不可。而智利駐上海的檢驗公司亦有專門上門查驗，提供質檢報告。

奉賢區果品行業商會會長王國華表示，本來的核酸檢測都是抽檢，現時則做到每櫃都檢。另外，內媒走訪一間連鎖生鮮超市的線下門店發現，銷售的所有車厘子都已附上檢測報告。

至於價格方面，有車厘子進口商表示，以5公斤的車厘子為例，之前批發價在200元（人民幣．下同）至250元，現時已跌至約100元，虧損接近一半。不過據早前報道，有業內人士表示，今年智利的車厘子產量有30%的增長，貨源充足才是造成目前車厘子價格走低的重要原因，與新冠肺炎疫情關係不大。

（央視財經）