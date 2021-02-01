賴小民被執行死刑後　中紀委嚴查金融監管「內鬼」

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-02-01 21:38

「中國第一貪官」華融前黨委書記兼董事長賴小民被執行死刑後，金融監管內鬼成為中國金融領域的另一類嚴查對象。 中共中央紀委國家監委網站2月1日發文稱，上周，一連4名金融單位廳局級幹部被宣布開除黨籍：原內蒙古銀監局黨委書記、局長薛紀寧，原內蒙古銀監局副局長陳志濤，原內蒙古銀監局副局長宋建基，原山西銀監局黨委書記、局長張安順。

據披露，2020年就已經有多名銀保監繫統的領導幹部落馬。駐銀保監會紀檢監察組嚴查監管失職失守背後的腐敗問題，對薛紀寧、張安順等人採取留置措施，對16名會管幹部給予黨紀政務處分。全系統共受理檢舉控吿類信訪舉報1231件，立案160件，處分164人。

2013年6月28日，時任中國華融資產管理股份有限公司董事長賴小民出席陸家嘴論壇。（新華社）

介紹稱，金融監管部門是金融領域的「守門人」，他們手中的監管權，是防範化解金融風險的一道重要盾牌。可是有一些監管者，卻淪為金融秩序的破壞者、金融風險的製造者。

從公開的通報來看，金融監管內鬼都有一個突出問題：放棄監管職責，監管嚴重失守。專業人士曾表示，「監管捕獲」是包商銀行公司治理失效的重要原因。

對於何為「監管捕獲」，文章稱，監管機構和監管者本來是為國家和公眾利益服務的，卻被監管對象慢慢用各種手段和方法「俘獲」了，成了監管對象的「俘虜」，為少數利益集團謀求利益。而這種「俘獲」，實際上是「圍獵」與被「圍獵」的遊戲。

一些金融機構從業人員、不良企業主給監管人員使勁放「魚餌」，送錢、送物、送乾股，安排高檔宴請和旅遊，把彼此牢牢綁定在一起。2013年，包商銀行原董事長曾給劉金明送過一套北京市朝陽區望京東的房子，價值700多萬元人民幣。正是劉金明在包頭工作期間，包商銀行實現了初步擴張。

吃人嘴短拿人手軟。拿了好處，也就成了被監管者的「俘虜」，用手中監管權為不法金融行為開路護航。中國銀保監會福建監管局原黨委書記、局長亓新政收受乾股由特定關係人代持，借用被監管機構人員大額錢款。他濫用行政審批權力，違反許可條件和程序，為不法商人獲取保險代理許可提供幫助。

賴小民2億現金牆（點擊大圖瀏覽）：

雖說是「俘虜」，有些監管者卻甘於被「圍獵」，樂於當內鬼。薛紀寧就是其中之一——「既想當官，又想發財，從甘於被『圍獵』，到主動求『圍獵』」。

在違紀違法的金融監管者當中，不少人都是一把手。他們不履行管黨治黨第一責任，帶頭嚴重違紀違法，帶壞隊伍、敗壞風氣，一些人任職期間班子成員發生「塌方式」腐敗，毒害了當地整個金融系統的政治生態。

文章指出，更嚴重的危害，是讓市場暴露在金融風險下。這些金融監管內鬼違紀違法問題的背後，實質都是落實中共中央金融工作決策部署打折扣、搞變通，嚴重背離監管初衷，致使金融機構發展偏離政策定位，給金融風險推波助瀾。

中共十九屆中央紀委五次全會強調，要持續壓實金融管理部門、監管機構和地方黨委、政府主體責任，做好金融反腐和處置金融風險統籌銜接，強化金融領域監管和內部治理。

文章表示，賴小民案暴露出的監管制度和治理能力短板，就成了以案促改的一個重點環節。紀檢監察機關督促銀保監會加強監管流程再造、監管協同推進，發現並解決類似隱患、漏洞，減少監管盲區和真空。

賴小民生前受審畫面（點擊大圖瀏覽）：

文章最後指出，今年，深化金融領域反腐敗是一項重點任務。不管是金融領域的從業人員還是監管人員，凡貪腐，必被查！

天津市第二中級人民法院1月5日以受賄罪、貪污罪和重婚罪，判處賴小民死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。賴小民上訴後，天津市高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。1月29日，賴小民在天津被執行死刑。

中共中央紀委國家監委在其官網發文評論稱：「貪腐沒有免死牌，反腐懲惡決不能手軟」。文章指出，賴小民案集政治問題和經濟問題交織、金融亂象和金融腐敗疊加於一體，是棄守金融風險底線、以稀缺金融資源為籌碼謀取私利的貪腐大案。

文章也提到，法院雖認定，賴小民具有重大立功表現，但對賴小民是否從寬處罰，應當考慮其犯罪事實、犯罪性質、犯罪情節、危害後果、社會影響和主觀惡性等。綜合賴小民所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其從寬處罰。

文章強調，賴小民伏法，是依法推進金融領域反腐、防範化解重大風險的典型案例，體現了政治效果、紀法效果和社會效果的有機統一。 該案也再次證明，儘管黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得了歷史性成就，但形勢依然嚴峻複雜。