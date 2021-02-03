杭州去年新引進逾43萬名大學生　人才淨流入率續領跑全國

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-03 19:40

杭州市十三屆人大六次會議周三（3日）開幕，杭州市長劉忻在進行政府工作報告時指出，去年杭州新引進35歲以下大學生43.6萬人，人才淨流入率繼續保持全國第一。

杭州的人才淨流入率、海外人才淨流入率、互聯網人才淨流入率已連續三年領跑全國，並連續9年入選「外籍人才眼中最具吸引力的中國城市」。自前年開始，當地人才新政頻出，例如刪除年齡、社保繳納年限限制，規定在當地工作並繳納社保的全日制大學專科及以上人才可直接落戶；出台「人才生態37條」，對赴當地工作的本科及以上學歷應屆畢業生，包括畢業5年內回國留學人員、外國人才，發放一次性生活補貼，當中本科1萬元、碩士3萬元、博士5萬元（人民幣．下同）。

另外，赴杭工作的本科及以上學歷應屆畢業生可獲最高30萬元、為期3年的低息貸款，同時在發放本科、碩士、博士一次性生活補助的基礎上，當局會再給予每年1萬元、最多6年的租房補貼。

市政府工作報告提到，杭州今年將實施全球英才杭聚、專項人才引育、青年人才弄潮等工程，舉辦杭州國際人才大會、海外人才創新創業大賽等活動，並培育引進超過60名頂尖人才；還將在「十四五」期間推進最優人才生態城市建設，引進國際一流的科技領軍人才和高水平創新團隊。此外，到2022年，杭州將新引進100萬名以上大學生，而據內媒報道，預計杭州全市人才資源屆時將超過300萬人。

（澎湃新聞）