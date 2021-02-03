第四批國家藥品集採開標　45種藥品平均降價52%　料患者5月可用上

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-03 22:14

今日（3日），第四批國家組織藥品集中採購在上海產生擬中選結果，公示後將發布正式中選結果。 據了解，本次採購共納入45種藥品，全部採購成功，擬中選藥品平均降價52%，涉及高血壓、糖尿病、消化道疾病、精神類疾病、惡性腫瘤等多種治療領域，預計患者將於今年5月用上本次集採降價後的藥品。 據新華視點報道，經初步測算，第四批藥品集採預計1年節約藥費124億元（人民幣，下同）。

第四批國家藥品集採開標45種擬中選藥品平均降價52%。（資料圖片）

據了解，共有152間企業參加本次集採，產生擬中選企業118間，企業擬中選比例提高至71%，擬中選產品158個，包括5間外資企業的5個產品，涉及德國、法國、印度和日本跨國藥企。擬中選產品中，上市公司、外資企業、百強企業等企業的產品佔62%，同時也有氨磺必利片、丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液等2個原研藥品擬中選，將高質量地滿足患者的用藥需求。

本次集採後，一批常用藥品、抗癌藥品費用將明顯降低。例如，一款治療胃潰瘍的藥物，在集採後每片價格從9元下降到3元，整個療程可節約費用約240元。一款精神分裂症治療藥物中選，單片價格由12元降至1.6元，患者每個月可節約費用約912元。

按照常態化製度化開展藥品集中帶量採購工作的要求，今後，國家組織藥品集中採購範圍將持續擴大，進一步保障臨床用藥需求，確保藥品質量及供應，提高患者受益面。

據了解，本次集採堅持「量價掛鉤、招採合一」的基本原則和「國家組織、聯盟採購、平台操作」的工作機制。堅持高質量標準，仍將通過質量和療效一致性評價作為仿製藥入圍的條件。同時，進一步微調優化採購規則，將最多可中選企業數量從原來的8間增加到10間，提高供應保障能力。

（經濟日報／澎湃新聞）