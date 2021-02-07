新疆軍區裝備直-20直升機　為解放軍第五個直-20旅

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-07 20:03

作為中國自主研發的新一代10噸級通用運輸直升機，直-20一直受到外界的高度關注。最新消息指，新疆軍區某陸航旅已經裝備直-20，是解放軍第五個直-20旅。

2月7日，據央視新聞報道證實，新疆軍區某陸航旅已經裝備直-20，該旅裝備的直-20發動機噴口朝上，和其他旅有所區別。

報道稱，新疆軍區是解放軍軍第五個曝光裝備直-20的旅。在此之前，解放軍西藏軍區、75集團軍、76集團軍、83集團軍分別曝光了裝備的直-20。

直-20是一款10噸級通用直升機，由哈爾濱飛機工業集團設計生產，2013年12月首飛，在2019年國慶閲兵中首次亮相。該機採用單旋翼五槳葉結構，外型與美國「黑鷹」類似，但機體更大，且使用了中國自主研發的先進電傳飛控技術以及大量複合材料。

近期，有關直-20的消息在網絡頻繁曝光。2020年12月，直-20掛載導彈照在網絡曝光。對此，美國「thedrive」網站《戰爭地帶》專欄刊發文章稱，最新照片顯示，中國解放軍直-20似乎至少掛載有8枚KD-10空地導彈，機身兩側短翼上的每個掛架分別可以掛載4枚。

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文章稱，這表明，中國解放軍正計劃使用直-20執行攻擊任務，或是為了支持特種作戰部隊行動，類似於美軍「黑鷹」和「海鷹」直升機的任務角色。此次直-20掛彈照片曝光，表明其已具備武裝直升機性能。