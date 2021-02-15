中國女澳洲打工罹末期肺癌：眾籌獲千人捐助　稱想回國與家人團聚

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-15 19:13

中國一名30歲女子陳雪敏（音譯，Xuemin Chen）持打工度假簽證從中國到澳洲，從事侍應工作。在澳洲生活兩年後，從不抽煙的她因為咳嗽去看醫生，查出已是三期肺癌。 在了解到癌細胞已擴散到其他器官後，陳雪敏打算回到中國與家人相聚，但醫生卻建議她留院，並告知她有可能死在飛機上。她的朋友為她上網眾籌，來補貼醫療開支，連日來有不少人慷慨解囊，截至15日下午5時已獲得逾7.1萬澳元（約合42.8萬港元）的捐款。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，英文名為Mia的陳雪敏在昆士蘭州一個田園風光的島嶼上生活及從事服務生的工作。這樣愜意地生活了兩年之後，2020年12月她突然覺得身體不舒服，而此時，她正計劃要開始環澳旅行。

陳雪敏在當地家庭科醫生見一下服用了處方藥，但她的咳嗽卻愈加嚴重，3周之後甚至痛到無法動彈。醫生只好建議她到布里斯本（Brisbane）接受檢測。1月6日，醫務人員發現，從不抽煙的陳雪敏罹患的是肺癌。

醫生稱「可能死在飛機上」

陳雪敏在Facebook上發帖講述了自己的遭遇，寫道「我起初無法接受這件事」，「我哭得停不下來，想要回中國和家人團聚。因為癌症已經擴散了，我擔心自己很快就會死在這裏。」

在獲悉癌細胞已經擴散到其他器官後，陳雪敏打算回中國與家人團聚，但醫生卻告知她，她有可能死在飛機上，因為機艙中的氧氣水平低、形成深靜脈血栓的風險增加，而一旦血栓在身體深處形成，會減緩甚至停止血液流動，對肺癌患者來說具有致命風險。

隨後，陳雪敏住進布里斯本一間醫院。由於病情非常嚴重，醫生從1月27日開始決定為她進行放射治療。雖然現階段醫院願意為她提供免費的放射治療，但她的朋友Camila Flores向《每日郵報》表示，藥物治療以及住院的其他費用，令陳雪敏面臨每個月高達7000澳元（約合1160澳元）的開銷。

據報道，雖然陳雪敏有積蓄，但不足以應付龐大的醫療費用，而保險公司則稱這不在理賠範圍之內。Camila稱，陳雪敏用藥後有所好轉，但她的脊椎承受過大的壓力，以至於無法正常行走，而治療脊椎的費用將會非常昂貴。

家人或赴澳陪伴 無力提供經濟支援

報道又指，陳雪敏正在為父母申請旅行豁免，以便他們能來澳洲陪伴她，但身在中國的家人無法在經濟上給予幫助。出於對朋友的擔心，Camila上月18日在眾籌網站Go Fund Me以陳雪敏的名義設立了一個籌款頁面，強調籌到的錢全部都將用於住院費、醫學檢測、藥物、治療以及她住院期間及出院後的各種所需。

這項籌款計劃一開始的目標是1.4萬澳元，隨著捐款人數愈來愈多，籌款目標也調高到了20萬澳元，截至15日下午5時，已經有過千人為其捐款，捐款總額超過7.1萬澳元（約合42.8萬港元）。

（綜合報道）